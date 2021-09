Hannover

Wer in Linden vom Deisterplatz in Richtung Schwarzer Bär fährt, kommt unweigerlich daran vorbei: das riesige Porträt eines Mannes, gemalt auf einer Hauswand. Fertig ist das neue Kunstwerk noch nicht, doch es fehlen nur noch wenige Details. Der Gedanke liegt nahe, dass die Wandbemalung Teil des Street Art Festivals „Hola Utopia“ ist – doch weit gefehlt.

Gerade ist die Hebebühne auf Höhe der Augen des porträtierten Mannes, Aleksandra Kowalczyk bessert mit schnellen Pinselstrichen die Konturen nach. Sie steht zusammen mit Mateusz Pawlak in der kleinen Kabine des Krans. Etwa 15 Meter trennen die Künstlerin und den Künstler vom Boden. Immer wieder bleiben Passanten stehen und fragen, was auf dem Bild zu sehen ist.

„Malen für viele unterschiedliche Unternehmen“

„Wir malen eine Figur aus einer neuen Netflix-Serie“, erzählt Kowalczyk. Den Namen darf die 34-Jährige noch nicht verraten, aber im Laufe des Tages erscheinen die Buchstaben an der Wand. Es handelt sich um die Serie „Marseille“ (mit Gérard Depardieu und Benoît Magimel). Selbst wenn sie dürfte – jedes Detail kann die Künstlerin ohnehin nicht preisgeben. „Wir malen Werbung für viele unterschiedliche Unternehmen. Oft wissen wir gar nicht, warum wir das Bild malen“, erklärt sie. In diesem Fall ist der Auftraggeber die Hamburger Werbeagentur Outframe, die diese extravagante Kampagne für den Online-Streaming-Anbieter entwarf. In der Serie „Marseille“ geht es um Intrigen und Machtkämpfe in den Kreisen der Spitzenpolitiker der französischen Stadt – Kritiker sehen Parallelen zur bekannten und ebenfalls von Netflix selbst produzierten Serie „House of Cards“.

Sie sind extra aus Polen angereist, um eine Fassade am Schwarzen Bär zu bemalen: Julia Wolanin, Weronika Kasprzyk, Alexandra Kowalczyk und Mateus Pawlak. Quelle: Franson

Kowalczyk und Pawlak sind extra aus Polen nach Hannover angereist, das Gespräch findet auf Englisch statt. Der Firmensitz liegt in Warschau. Etwa fünfzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien dort beschäftigt, berichtet Kowalczyk. Dazu gehören auch Yulia Wolanin und Weronika Kasprzyk. Seit etwa zehn Tagen malt die Gruppe acht Stunden täglich an dem Bild, jetzt ist es fast fertig. Eigentlich wären sie etwas schneller gewesen – doch das Regenwetter in der letzten Augustwoche zwang das Team zu zwei Tagen Pause.

„Porträts sind besonders schwierig“

Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum das Malen an der hannoverschen Hauswand arbeitsintensiv ist. „Porträts sind besonders schwierig“, erläutert Kowalczyk. Sie und ihre Kolleginnen bekommen vom Auftraggeber eine Vorlage, die sie genau so umsetzen müssen. „Manchmal denke ich schon, dass es anders besser aussehen würde“, gibt Kowalczyk schmunzelnd zu. Bei der Umsetzung der Bilder helfen ihr acht Jahre Arbeitserfahrung. „Mittlerweile weiß ich einfach, wie es geht.“

Wenn das Bild fertig ist, reist die Künstlergruppe direkt zu den nächsten Projekten weiter. Einen Stopp zu Hause legen sie nicht ein, obwohl sie die nächsten Aufträge wieder in ihrem Heimatland Polen haben. Der Einsatz in Hannover wird vermutlich nicht der letzte Auslandsaufenthalt gewesen sein. In Paris sei die Firma schon tätig gewesen, in der Schweiz und in Tschechien ebenfalls, erklärt Kowalczyk. Sie erlebt viel, doch das ist auch anstrengend. „Es ist schwierig, ein normales Leben zu führen“, sagt die Künstlerin.

Bild bleibt nur zwei Wochen

Auch wenn die vier Malerinnen und Maler viel Arbeit in das Projekt in Hannover gesteckt haben – lange bleiben wird das Porträt nicht. Schon in zwei Wochen soll es der Gruppe zufolge übermalt werden. Dann werden die Passantinnen und Passanten wohl erneut rätseln, was für ein Bild an der Wand entsteht. Maler Pawlak setzt die Messlatte hoch. Das aktuelle Bild sei nichts im Vergleich zu dem, was dann auf die Fassade gemalt werden solle.

Von Thea Schmidt