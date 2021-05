Herr Allen, beim Festival der Philosophie sprechen Sie zusammen mit Dennis Lehmkuhl über die Frage „Was wissen wir vom Universum?“. Worüber lässt sich leichter sprechen: über das Universum oder über unser Wissen davon?

Wir sprechen über beides. Ich versuche, das mal an einem Beispiel zu erklären: Stellen Sie sich ein Elektron vor. Was ist das? Worüber sprechen wir, wenn wir über ein Elektron sprechen? Niemand hat jemals ein Elektron in seinen Händen gehalten. Man muss sich fragen: Existiert ein Elektron wirklich? Ist es ein Ding, oder ist es eine Idee, die wir haben, um etwas zu beschreiben? Wir können das Verhalten von Elektronen ziemlich gut vorhersagen, aber wir können nicht sagen, was ein Elektron wirklich ist. So ähnlich ist es auch mit dem Universum: Wenn wir über das Universum sprechen, sprechen wir immer auch über unser Wissen vom Universum.

Zur Person Bruce Allen, Jahrgang 1959, ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Hannover und Honorarprofessor für Physik an der Leibniz-Universität Hannover. Beim Festival der Philosophie, das sich in diesem Jahr dem Thema „Weisheit und Wissenschaft“ widmet, spricht er am Freitag, 28. Mai, ab 14 Uhr mit dem Philosophen Dennis Lehmkuhl über die Fragen „Was wissen wir über das Universum? Wo hat die Physik ihre Grenzen?“. Wie die meisten Veranstaltungen des Festivals ist auch diese Diskussion, die in englischer Sprache stattfinden wird, eine Onlineveranstaltung. Das Festival läuft vom 26. Mai bis zum 2. Juli. Auf der Homepage des Festivalswww.philosophiefestival.com gibt es die Links zu den Veranstaltungen. Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 26. Mai, um 18 Uhr mit einem Vortrag der Philosophin Simone Mahrenholz. In der hannoverschen Marktkirche spricht sie über „Weisheit, Wahrheit, Wissenschaft“.

Die Physiker stellen heute die wirklich großen Fragen. Sie sprechen über schwarze Löcher oder über verzweigte Wirklichkeiten und Multiversen. Lässt die Quantenphysik die Philosophie heute langweilig aussehen?

Dass Philosophie nicht langweilig ist, zeigt ja unter anderem das Programm des Festivals der Philosophie. Da geht es zum Beispiel um die Frage, ob es Tierrechte geben kann oder wie es sich mit der Komplexität in der Forschung verhält. Das scheinen mir sehr spannende Fragen zu sein. Im Übrigen finde ich, dass die Grenze zwischen Philosophie, Mathematik und Physik heute nicht sehr scharf ist.

„Wenn wir schwarze Löcher untersuchen, bewegen wir uns auch im Grenzbereich zur Philosophie“

War sie früher schärfer?

Das weiß ich nicht. Als Einstein 1905 seinen Aufsatz „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“ veröffentlichte, stellte er die Vorstellung eines absoluten Raums und einer absoluten Zeit infrage. Das waren mathematische, aber natürlich auch eminent philosophische Überlegungen. Wenn wir heute subatomare Physik betreiben oder schwarze Löcher untersuchen, bewegen wir uns auch im Grenzbereich zur Philosophie.

An die Philosophie sind im Moment keine großen Erwartungen gerichtet. Kaum jemand glaubt, dass es die Philosophen sein werden, die die Welt retten. Die Erwartungen an Fächer wie Quantenphysik sind aber im Moment sehr hoch. Man hofft auf den Quantencomputer, der Berechnungen möglich machen soll, die weit jenseits dessen liegen, was herkömmliche Computer schaffen. Wie gehen Sie mit den Erwartungen um?

In den Grenzbereichen der Naturwissenschaften kann man solche Erwartungen eigentlich nicht haben, denn man weiß ja nicht, was man herausfinden wird. Ein Mathematiker, der eine neue mathematische Struktur erforscht, oder ein Physiker, der etwas erforscht, was zuvor unbekannt war, sind sich nicht sicher, was sie finden werden. Sie haben keine Erwartungen, sie gehen eher wie neugierige Kinder vor. Wer schon weiß, was er sucht, bewegt sich von der Wissenschaft Richtung Technologie. Was den Quantencomputer angeht, würde ich im Übrigen sagen, dass wir noch gar nicht absehen können, wie er in der Verbindung mit künstlicher Intelligenz die Welt verändern wird.

Vielleicht können die Philosophen uns dabei helfen, mit dem Neuen und Unbekannten umzugehen.

Das ist wohl eine Aufgabe der Philosophie. Ich glaube, dass es außer uns noch weiteres intelligentes Leben im Universum gibt. Diese fremde Intelligenz wird sicher auch Mathematik betreiben. Sie wird Zahlen und Primzahlen kennen und sie wird eine Bezeichnung für das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmesser haben. Wenn die Menschheit mit einer anderen intelligenten Lebensform in Kontakt kommen sollte, wird den Philosophen eine überaus wichtige Rolle zukommen. Sie werden uns dabei helfen, den anderen zu verstehen.

Forscherfreude: Bruce Allen nach der Entdeckung von Gravitationswellen. Quelle: Frank Vinken/MPG

Aber noch haben wir keinen Kontakt zu einer anderen Intelligenz aufgenommen.

Das stimmt. Vor zwei Jahren habe ich in Hannover eine Konferenz zum Thema veranstaltet. Damals war Stephen Webb zu Gast und hat sein wunderbares Buch über das Fermi-Paradoxon vorgestellt.

Enrico Fermi hat in den Fünfzigerjahren die Frage gestellt, warum wir noch keinen Kontakt zu fremden Lebensformen aufgenommen haben, die eigentlich reichlich im Weltall vorhanden sein müssten.

Genau. Und Stephen Webb hat ein Buch mit Antworten auf diese Frage geschrieben. In der ersten Ausgabe waren es noch 50 Antworten, jetzt ist er schon bei 75. Meine Lieblingsantwort lautet: Sie sind bereits da. Und sie nennen sich Ungarn.

„Viele der bedeutendsten Mathematiker der Welt stammen aus Ungarn“

Warum Ungarn? Wegen der komplizierten Sprache mit ihrer Unmenge an Fällen?

Vielleicht auch wegen der Sprache. Aber vor allem weil viele der bedeutendsten Mathematiker der Welt aus Ungarn stammen. Ungarn ist kein sehr großes Land, aber im Umkreis von Enrico Fermi gab es damals jede Menge hochbegabter Ungarn, etwa John von Neumann, Edward Teller und Leo Szilárd. Das legte die Vermutung nahe, dass diese Leute irgendetwas Besonders an sich hatten.

Noch mal zurück zur Quantenmechanik. Können Sie eigentlich sagen, dass Sie die Quantenphysik verstehen?

Die Frage dabei ist: Was bedeutet es, etwas zu verstehen? In der Physik geht man davon aus, dass man etwas verstanden hat, wenn man Voraussagen treffen kann. Und das kann man in der Quantenmechanik. Nur hat man es hier in besonderem Maße mit Wahrscheinlichkeiten zu tun. Immer wieder kommen wir zu der Frage, woraus die Wirklichkeit besteht. Das ist eine philosophische Frage. Die Realität ist meist nicht genau das, von dem man denkt, dass es das ist. Die Frage nach dem Unterschied zwischen einem Ding in der Wirklichkeit und einer Idee ist eine existenzielle Frage. Es gibt ein paar Gleichungen und Prinzipien, mit denen man die Welt beschreiben kann Aber warum sind es ausgerechnet diese Gleichungen und Prinzipien? Darauf haben wir keine Antworten. Ab und zu denken Forscher darüber nach. Wir können das nicht immer machen, weil wir dann nicht zum Forschen kommen würden.

Von Ronald Meyer-Arlt