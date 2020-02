Hannover

Am Anfang ist ein Mann. Er erschafft ein Wesen, eine Frau, aber sie ist noch unfertig. Er erschafft ein zweites Wesen, es ist schon weiter entwickelt, aber noch immer ohne Bewusstsein. Er erschafft ein drittes Wesen, „es ist schon fast eine richtige Frau“, sagt Erika Silgoner. Die italienische Choreografin präsentiert am Freitag mit ihrem Ensemble Esklan Arts Factory die Uraufführung von „Golem – raw mass“ beim Festival Tanzoffensive in Hannover.

Die Inspiration zur Choreografie kam, als Silgoner das Wort „Golem“ zum ersten Mal hörte. „Es klingt irgendwie tiefgründig“, sagt sie. Das Wesen der jüdischen Mystik war ihr zuvor nicht vertraut, also recherchierte sie. „Es ist ein bisschen wie Frankensteins Monster. Aber auch wie bei Adam und Eva, auch wenn die Frau natürlich kein Monster ist“, sagt sie.

Kommunikation durch Tanz

So wie Frankenstein sein Monster und Adam Eva erschafft, kreiert der Mann in Silgoners Stück die drei menschenähnlichen Wesen. Im Mittelpunkt steht die Beziehung zwischen Mensch und Fast-Mensch. Die Kreaturen können nicht sprechen, also müssen sie körperlich, tanzend kommunizieren.

Das Thema zieht sich durch das gesamte Tanzfestival. „Die Aufführungen zeigen den Menschen in nicht alltäglichen Gestalten, als Randgestalten“, sagt Peter Piontek, der gemeinsam mit Bruder Wolfgang A. Piontek die Tanzoffensive in der Eisfabrik ausrichtet. Die Performance „Panoptikum“ von Lenka Vagnerová etwa befasst sich mit der Zurschaustellung Missgebildeter in Freakshows im 19. und 20. Jahrhundert.

Die Brüder Wolfgang A. (links) und Peter Piontek haben Choreografin Erika Silgoner zur Tanzoffensive eingeladen. Quelle: Navid Bookani

Kein festes Thema

Fest vorgegeben war das Thema aber nicht. „Wir legen vorher kein Thema fest, in das wir alles reinpressen. Aber es zieht sich so durch“, sagt Peter Piontek. Vielmehr gehe es um emotionale Impulse, ergänzt sein Bruder. „Entscheidend ist es für uns, Dinge zu finden, die berühren und inspirieren.“

Es ist die vierte Ausgabe der Tanzoffensive in der Eisfabrik. Mit dem Festival wollen die Brüder ein Zeichen setzen „in dieser tanzarmen Stadt“, sagen sie. „Wir wollen den Tanz offensiv angehen.“

Info: Das Festival eröffnet am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr mit der Uraufführung von „Golem – raw mass“ im Schwarzen Saal der Eisfabrik, Seilerstraße 15f. Bis Sonnabend, 7. März, finden weitere Performances und Tanzworkshops statt. Das gesamte Programm und weitere Infos gibt es unter www.eisfabrik.com.

Lesen Sie auch

Von Johanna Stein