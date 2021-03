Herr Teller, die Organisatoren kleiner und mittlerer niedersächsischer Popfestivals haben sich in einer Arbeitsgruppe zusammengetan und ein Positionspapier entworfen zur Situation im kommenden Sommer. Wie viele Festivals würde es in Niedersachsen geben, wenn wir keine Pandemie hätten?

Es gibt schon mehr als 90 popkulturelle Festivals, rechnet man die Klassikfestivals hinzu, sind es sicher doppelt so viele. 41 machen in der Arbeitsgruppe mit. Niedersachsen ist ein Festivalland.

Sie stellen in dem Positionspapier Forderungen, unter anderem eine Bewertung des Risikos, die sich nicht an den Inzidenzzahlen von Städten und Gemeinden orientiert, sondern an einer „individuellen Betrachtung des für die einzelne Veranstaltung relevanten Infektionsgeschehens“. Was ist damit gemeint?

Wir wünschen uns eine inzidenzunabhängige Bewertung unserer Konzepte. Es kann nicht sein, dass erst Anfang Juli ein Festival geprüft wird, das Ende Juli stattfinden soll. Hinzu kommt, dass eine pauschale Festlegung wie beispielsweise eine 1000-Personen-Obergrenze nicht mehr differenziert genug ist. Festivals im vergangenen Sommer haben gezeigt, dass es funktionieren kann. Es gibt sehr gute Infektionsschutzkonzepte, und wir wünschen uns, dass diese individuell betrachtet werden. Das heißt aber nicht, dass Festivals bei jeder Inzidenzlage stattfinden können, allerdings muss im Genehmigungsprozess der Aufbau der einzelnen Festivals eine Rolle spielen.

Zur Person Johannes Teller (25) ist Festivalsprecher beim Verband KlubNetz, Mitorganisator des SNNTG-Festivals in der Region Hannover und Mitinitiator der „Arbeitsgruppe Niedersächsische Open-Air-Festivals“.

„Kleine Festivals sind flexibler“

Sieben große Festivals wurden gerade abgesagt, darunter auch das Hurricane in Scheeßel und Deichbrand in Cuxhaven. Sind kleinere Festivals im Vorteil, weil sie flexibler auf die jeweilige Situation reagieren können?

Auf jeden Fall. Kleine Festivals sind flexibler, und die Bereitschaft, neue Lösungen zu finden ist größer. Die gibt es bei großen Festivals auch, aber da ist der wirtschaftliche Druck natürlich höher. Bei den kleinen Events arbeiten auch viele Ehrenamtliche, die eben nicht ihren Lebensunterhalt von dieser Arbeit bestreiten müssen. Allerdings sind die beteiligten Künstler und Künstlerinnen und Dienstleistenden dafür umso mehr auf die Festivals angewiesen, weswegen wir sehr viel Zeit in die Entwicklung von Infektionsschutzkonzepten stecken.

Trotzdem spielt Geld bei Ihnen natürlich auch eine Rolle – sie fordern 90 Prozent Kostenübernahme bei einem zunächst zugesagten und dann pandemiebedingt abgesagten Festival. Wie lief das denn bislang?

„Niemand versichert Corona“

Normalerweise übernehmen bestimmte Risiken Versicherungen. Aber niemand versichert Corona, Das Risiko einer behördlichen Absage können wir als Veranstalter nicht tragen, weil dies die Vereine oder Institutionen, die hinter dem Festival stehen, in die Insolvenz treiben würde.

In dem Positionspapier heißt es an einer Stelle ganz lapidar: „Lassen Sie uns miteinander sprechen.“ Haben Sie das vorher nicht getan?

Vorher haben wir auf regionalen Ebenen gesprochen, aber das hat sehr viele Fragen offen gelassen. Nach der Veröffentlichung im Februar haben wir Einladungen bekommen und mittlerweile mit den Fraktionen gesprochen. Alle haben Verständnis, aber jetzt muss der nächste Schritt kommen – die Umsetzung, also eine Task Force, die die Rahmenbedingungen schafft und den Ausfallkostenfonds. Wir wollen den ja im besten Fall gar nicht nutzen. Aber wir brauchen die Absicherung. Denn ohne die wird kein Veranstalter dieses Jahr in die Planung gehen.

Können Sie das Wort Task Force noch hören?

Sagen wir so: Es gibt viele, aber wenige, die übergreifend sind. Man braucht Politiker, aber auch Experten aus Wirtschaft und Kultur – plus insbesondere die Fachexpertise, die in den vergangenen Monaten entstanden ist. Es ist frustrierend, dass es sehr, sehr gute Konzepte und Studien über Kulturveranstaltungen unter Corona gibt, die aber bisher nicht berücksichtigt werden.

„Wir sind Experten, um Menschenmengen zusammenzubringen“

Wie erklären Sie den Entscheidern, dass Festivals nicht aus Feiern und Saufen besteht?

Es herrscht glücklicherweise inzwischen ein recht hohes Verständnis für die Unterschiede. Man darf nicht vergessen: Für private Feiern gibt es keine Regeln. Wir sind seit Jahren gewohnt, Sicherheitskonzepte zu machen, jetzt kommt eben ein Infektionsschutzkonzept dazu. Corona ist natürlich eine große Herausforderung, aber wir sind Experten, um große Menschenmengen geregelt zusammenzubringen. Und wir haben das auch im vergangenen Jahr schon bewiesen.

Es hängt aber nicht nur von Veranstaltern ab, sondern auch vom Publikum.

Wir sind da sehr optimistisch. Wir mussten auch im vergangenen Jahr kaum einschreiten. Und jetzt haben wir sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Die Leute wollen wieder Festivals erleben, und sie sind auch bereit, ein sinnvolles Konzept zu unterstützen. Aber wie gesagt: Wir haben auch immer die Möglichkeit zu reagieren.

Was sähe ein sinnvolles Konzept in diesem Jahr denn aus?

Ein großer neuer Faktor können Schnelltests sein, die entweder mitgebracht oder von uns organisiert werden. Vieles andere hat sich 2020 schon bewährt: Es gibt personalisierte Tickets, um eine Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. Hinzu kommen Maske und Abstand, kleinere Bühnen, weniger Besucher insgesamt, mehr Toiletten, die häufiger gesäubert werden, ein Wegesystem, besondere hygienische Maßnahmen am Catering, Desinfektionsmöglichkeiten. Und man darf nicht vergessen: Wir sind draußen, wir haben den besten Lüftungsfaktor, den man sich vorstellen kann.

Solche Konzepte kosten Geld. Werden die Tickets teurer?

Ja, leider! Wir haben weniger Publikum und dabei steigende Kosten, doch wir versuchen die Preiserhöhung so gering wie möglich zu halten, was uns sehr wichtig ist.

„Ein Pferd, auf das man setzen kann“

Die Zeit wird knapp. Schaffen Sie das alles noch?

Noch ja. Wir wissen, dass politische Prozesse dauern, aber wenn wir bis Ende März nicht gemeinsame Lösungen haben, sehe ich schwarz. Wenn wir bis dann Antworten und Lösungen haben, kann es noch klappen. In der Akzeptanz sind wir als Kulturschaffende schon einen Schritt weiter, und Open-airs sind ja ein Pferd, auf das man in diesen Zeiten setzen kann. Was aber noch nicht angekommen ist, ist die Dringlichkeit. Es muss jetzt etwas passieren!

Sind Sie optimistisch, dass es Festivals im Sommer gibt?

Ja, dafür kenne ich zu viele gute Konzepte. Aber die Zeit läuft gegen uns.

Von Uwe Janssen