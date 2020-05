Feuer und Flamme für die „Autokultur“: DJ Alle Farben treibt es bunt auf dem Schützenplatz

Hannover

Mit seinem bekannten Song „Fading“ und der Begrüßung „Hallo, Hannover, es ist schön, heute mit euch zu feiern! Let’s go!" eröffnet DJ und Musikproduzent Alle Farben, mit bürgerlichem Namen Franz Zimmer, das Autokonzert auf dem Schützenplatz. Er konnte es scheinbar kaum erwarten, denn die Show startet sogar eine Viertelstunde vor dem angekündigtem Beginn. Das Strahlen auf seinem Gesicht wird ihn den ganzen Abend über begleiten. Immer wieder betont er, wie glücklich er darüber sei, hier vor 600 Autos auf der Bühne zu stehen. „Danke, dass wir hier heute zusammen gekommen sind und die Krise für einen Moment vergessen können", sagt der 34-Jährige.

„Ich will eure Lichter sehen!“

Statt des sonst üblichen „Ich will eure Hände sehen!“, will Alle-Farben-Zimmer Hannovers Lichter sehen: „ Hannover, zeigt mir eure geilen Lichthupen“. Gesagt, getan – und schon werden auch die Handylichter, Knicklichter und Cheerleader-Puschel zu „Little Hollywood“ und seinem Remix des Reamonn-Hits „Supergirl“ aus den Fenstern geschwenkt. „Wie ein Sternenhimmel am Boden“, schwärmt der DJ. Wenig später wirbeln die Warnwesten zu „As Far As Feelings Go“ und „Drown“, während Flammen vor der Bühne empor schießen.

Flammenwerfer und gute Erinnerungen

Erst dreht er noch mit schnellen, gezielten Kniffen an den vielen Reglern, im nächsten Moment steht der DJ auf dem Pult und schwingt einen Flammenwerfer. 600 Hupen sind die Antwort. Ganz nach dem Motto des Titels „Only Thing We Know“ – als hätte wir auf Konzerten nie auf andere Weise Applaus gespendet. Wenn er nicht aufs Pult steigt, wirkt Alle Farben ganz bodenständig und ehrlich dankbar. „Lasst das eine gute Erinnerung werden und nächstes Jahr um die selbe Zeit stehen wir alle auf einem Festival und trinken ein Bier“, sagt er hoffnungsvoll.

Tatsächlich : Alle Farben dabei. DJ Franz Zimmer lässt es auf der Bühne mit Musik und Pyrotechnik krachen. Quelle: Samantha Franson

Angie Grünberg und Anje Rügen sind schon lange Fans des sympatischen Berliners. „Wir waren letztes Jahr auf seinem Konzert, wo wir noch tanzen durften“, sagt Angie Grünberg. „Hier im Auto ist es natürlich ein bisschen komisch, aber trotzdem geil“, lacht sie. Auf „die besten Songs“ wie den Remix des Sarah Connor-Songs „Vincent“ und „Please Tell Rosie“ warten sie gespannt. Wenig später werden sie nicht enttäuscht.

Es ist beinahe ein kleiner Familienausflug: Ralf Ellrott erlebt mit seinen Töchtern Kim und Raya das erste gemeinsame Autokonzert, was allen gut gefällt. „Wir haben bloß viel zu wenig Leuchtsachen dabei“, sagt Ralf Ellrott.

In seine eigenen Lieder mixt Alle Farben Songs wie „Pump It Up“ aus dem Jahr 2004 und aktuelle Erfolgstitel wie „Bad Guy“ von Billie Eilish. Das kommt gut an. Seine aktuelle Single „Kids“ werde immer etwas Besonderes für ihn sein. „Denn die ist in der Krise entstanden und wird mich immer erinnern, dass aus der Krise auch etwas Gutes entstehen kann. Also lasst uns das Beste daraus machen“, sagt DJ Zimmer. Zu guter Letzt präsentiert er einen Song namens „Friends“, den er zusammen mit dem US-amerikanischen DJ-Kollegen Steve Aoki in der kommenden Woche veröffentlichen wird.

Heute Abend wird Revolverheld eine von zwei Shows auf dem Schützenplatz spielen. Das Konzert ist bereits ausverkauft. Für die Zusatzshow am Sonntag gibt es noch Karten im Vorverkauf. Tickets für weitere Veranstaltungen der Autokultur und des Autokinos sind online in den HAZ-Ticket-Shops erhältlich.

Von Lisa Eimermacher