Die Krise kann auch eine Chance sein: An kaum einem anderen Ort bekommt der oft gehörte Satz derzeit so viel Bedeutung wie in der Oper. Für das Musiktheater, das bislang sehr texttreu an Partituren ausgerichtet war, eröffnen die Beschränkungen der Pandemie ungewohnte Freiheiten. Wegen der Abstandsregeln ist es nicht möglich, die bekannten Stücke in gewohnter Form aufzuführen. Vor allem der Orchestergraben erweist sich dabei als Problem: Er ist jetzt zu klein, um die vom Komponisten geforderte Besetzung zu fassen.

Die Bühnen reagieren darauf unterschiedlich. Mal gibt es Programmänderungen mit kleinformatigen Stücken statt großer Oper. Mal sitzt das Orchester auf der Bühne und beengt damit den Spielraum der Regie, und mal werden Arrangements der Werke hergestellt, die mit weniger Musikerinnen und Musikern auskommen. Immer klingt es am Ende anders, als man es gewohnt ist: Ein neuer Blick auf das Repertoire ist derzeit fast unvermeidbar.

Zeitenwende im Musiktheater

Am Staatstheater Braunschweig, das nun mit Beethovens „Fidelio“ in die Opernsaison gestartet ist, hat man sich für eine besondere Form der Bearbeitung entschieden. Der Bibliothekar des Hauses hat ein historisches Arrangement des Stückes entdeckt, das noch vom Komponisten selbst abgesegnet wurde. Das Besondere dabei: Es ist eine Fassung allein für Bläser. Streicher, die das Fundament eines Orchesters sind, kommen nicht vor. Solche sogenannten Harmoniemusiken waren im 18. und frühen 19. Jahrhundert beliebt: Als menschliche Gettoblaster brachten die Bläser die Hits der Zeit in die Gärten und Salons der Reichen.

Beethovens einzige Oper markiert eine Zeitenwende im Musiktheater: „Fidelio“ steht zum Teil in der Tradition der Spieloper, andere Passagen öffnen den Weg zum späteren Musikdrama. Sehr oft betonen Aufführungen den fortschrittlichen zweiten Aspekt, die konventionellen Abschnitte werden eher notgedrungen in Kauf genommen. Eine Fassung, die von einer historischen Harmoniemusik ausgeht, könnte dieses Verhältnis einmal interessant umkehren.

Nicht alles gold

In Braunschweig aber wird diese Möglichkeit nicht genutzt. Regisseurin und Intendantin Dagmar Schlingmann setzt andere Akzente: Sie will die universale und also auch aktuelle Bedeutung der Freiheitsoper betonen und außerdem das Verhältnis von Nähe und Distanz, die Folgen der Isolation sowie die Grenzen und utopischen Möglichkeiten des Theaters hinterfragen.

Dafür stehen die Namen von prominenten zeitgenössischen politisch Verfolgten auf dem Container, in dem Florestan festsitzt. Es gibt eine Schauspielerin, die die Handlung erzählend gleichzeitig verdichten und weiten soll, und Videos, die Menschen nah bringen sollen, auch wenn sie fern sind oder in der Nähe eine innere Distanzierung behaupten.

Nähe und Distanz: Szene aus „Fidelio“ am Staatstheater Braunschweig. Quelle: Björn Hickmann

Pittoreske Episoden wie Roccos berühmte Gold-Arie passen dabei offenbar nicht ins Konzept: Ausgerechnet die eingängigen Stücke, die das Herz der Harmoniemusik ausmachen, sind gestrichen. Für die Sänger, die sich meist tapfer in ihren anspruchsvollen Partien schlagen, ist das keine Hilfe.

Zu einem schlüssigen Gesamtbild fügt sich all das nicht. Erschwerend kommt hinzu, dass der Chor, der nicht auf der Bühne singen kann, als Aufnahme zugespielt wird und Dirigent Srba Dinic Probleme mit der Koordination hat. So erinnert der Braunschweiger „Fidelio“ manchmal an eine Großbaustelle, auf der die unterschiedlichen Gewerke sich unabgestimmt ins Gehege kommen: Man sieht mehr Krise als Chance.

Von Stefan Arndt