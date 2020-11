Braunschweig

Im Februar hat Andreas Lewin seinen neuen Job als Direktor des Internationalen Filmfestivals Braunschweig angetreten, nur einen Monat später begann seine Zeit als Krisenmanager. Die Corona-Krise sei existenzbedrohend für das Festival, teilte er gleich im März mit – und kündigte doch an, die diesjährige 34. Ausgabe im November wenn irgend möglich stattfinden zu lassen. Im Sommer, als niedrige Fallzahlen die Pandemie fast vergessen ließen, traf Lewin eine Entscheidung, die sich nun als genau richtig dafür erweist: Anders als andere Filmfestivals setzte man in Braunschweig rechtzeitig auf eine rein digitale Ausgabe. Dass in dieser Woche nun wieder die Kinos schließen müssen, braucht Lewin also nicht zu stören. Das Filmfest läuft wie geplant.

Noch bis Sonntag sind insgesamt 81 Filme auf der Website des Festivals abrufbar. Dazu gehört auch der Heimathorrorfilm „Schlaf“ mit Schauspielerin Sandra Hüller. Am vergangenen Donnerstag war der Film bundesweit in die deutschen Kinos gekommen – vier Tage vor dem Teil-Lockdown. Umso mehr freue er sich, dass „Schlaf“ nun zum Programm des Filmfestes gehöre und weiter gesehen werden könne, sagte Regisseur Michael Venus in einer Videobotschaft zur Eröffnung des Festivals.

Ein Kriegsfilm ohne Krieg

„Schlaf“ gehört allerdings nicht zum offiziellen Wettbewerbsprogramm des Festivals. Zehn Filme konkurrieren hier um die beiden Hauptpreise des Festivals – dem nach dem Hauptsponsor Volkswagen Financial Services benannten Jurypreis und dem Publikumspreis „Der Heinrich“, über dem erstmals nicht nur in Braunschweig, sondern mindestens bundesweit entschieden wird, weil die Filme ja überall im Internet aufgerufen werden können.

Zur Auswahl steht etwa „Mosquito“ – der erste portugiesische Wettbewerbsfilm in der Geschichte des Festivals. Erzählt wird die Geschichte des erst 17-jährigen Rekruten Zacarias ( João Nunes Monteiro), der mitten im Ersten Weltkrieg die portugiesische Kolonie Mosambik gegen die Deutschen verteidigen soll. Doch der junge Soldat verliert gleich nach seiner Ankunft den Anschluss an seine Kompanie und irrt fortan auf der Suche nach Anschluss wie im Fieber durch die afrikanische Steppe.

Regisseur João Nuno Pinto heftet sich seiner Hauptfigur dicht auf die Fersen: Vom Moment der Landung, bei der die europäischen Soldaten mit großer Selbstverständlichkeit von Afrikanern auf die Schulter genommen und durch das Brackwasser getragen werden, bis zum bitteren, blutrünstigen Finale erleben die Zuschauer die atemlose Odyssee durch den Blick eines 17-Jährigen. Oft sind seine Augen vor Staunen oder Entsetzen geweitet. In ihnen spiegeln sich die Zumutungen von Krieg und Kolonialismus. Die eigentliche Gewalt und Ungerechtigkeit braucht der Regisseur da oft gar nicht mehr explizit zu zeigen – Pinto selbst hat seinen starken Beitrag als „Kriegsfilm ohne Krieg“ bezeichnet.

Atomkraft forever

Ganz anders ist der Film „Cat in the Wall“ der bulgarischen Autorenfilmerinnen Mina Mileva und Vesela Kazakowa, der wie die meisten Wettbewerbsfilme beim Filmfest als Deutschlandpremiere zu sehen ist. Die Regisseurinnen erzählen mit Wärme und sanfter Ironie vom Leben in einem abgehängten Wohnkomplex am Rand von London. Ein geplantes Sanierungsprojekt bringt die Bewohner zunächst zusammen, bevor der Streit um eine zugelaufene Katze das Geschehen eskalieren lässt.

Neben Spielfilmen von jungen Regisseuren und Regisseurinnen hat das Filmfest auch viele Dokumentarfilme im Programm. Direktor Lewin hat früher selbst Filme über Schauspieler und Regisseure gedreht – in einer neuen Reihe mit internationalen Dokumentationen finden sich nun auch Künstlerporträts etwa über die Frau des finnische Architekten Alvar Aalto oder den Regisseur Andrey Tarkovsky. Und die bereits bewährte Reihe „Green Horizons“ widmet sich mit bildgewaltigen Beiträgen wie „Atomkraft forerver“ oder „The Story of Plastic“ weiterhin aktuellen Umweltproblemen.

