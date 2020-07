Hannover

Als gängige Bezeichnung für das Experimentieren mit pandemietauglichen Formaten für Filmfestivals setzt sich ein Begriff durch, der bislang vor allem in der Botanik und bei Fahrzeugantrieben gebräuchlich war: hybrid. Anfang Juni kündigten die Macher des Filmfests Oldenburg an, ihr Independent-Festival wie geplant vom 16. bis 20. September stattfinden zu lassen: „Neben der mit zu erwartenden Einschränkungen momentan durchaus möglichen Durchführung vor Ort wird eine virtuelle Ausgabe des Events ebenso wie eine Hybrid-Ausgabe vorbereitet.“

Man wolle ein Zeichen setzen und am Termin trotz Planungsunsicherheit festhalten, ließ die Festivalleitung wissen. Dabei solle Oldenburg als Veranstaltungsort für ein weltweites virtuelles Publikum wie auch für die Stadtgesellschaft erlebbar bleiben. Austausch und Begegnungen bleiben wesentliche Faktoren: „Es wird auch online eine feste Programmstruktur mit Vorführterminen geben, die Vorstellungen werden wie in einem virtuellen Kinosaal ein begrenztes Fassungsvermögen haben, und es wird Anmoderationen und Livegespräche zwischen Künstlern und Publikum geben.“

Digitale Nachgespräche

Mitte Juni legte das Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm mit einer Ankündigung für den geplanten Zeitraum vom 26. Oktober bis 1. November nach: „Unser Ziel ist es, ein künstlerisch vielschichtiges Hybrid-Festival zu präsentieren.“ Alle 120 Filme sollen in Leipziger Spielstätten gezeigt werden, die meisten aber auch deutschlandweit online verfügbar sein, so die Macher: „Wir sehen das Streaming-Angebot als Erweiterung der Kinovorführungen.“ Gäste werden jedoch nicht anreisen – Nachgespräche sollen digital übertragen werden.

Die Verantwortlichen des Filmfestivals Braunschweig, das noch immer für den 2. bis 8. November angekündigt ist, diskutieren solche Optionen zurzeit intern. Eine Entscheidung, ob, wann und in welcher Form das Festival in diesem Jahr stattfinden wird, soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, so dessen Pressesprecher Frank Terhorst. Für den erst im März bestätigten neuen Direktor Andreas Lewin, der sich eine weitere Internationalisierung des Festivals vorgenommen hat, stünde mit einer hybriden Ausgabe eine doppelte Premiere bevor.

Die Erfahrungen anderer Festivals mit digitalen oder hybriden Formaten, so Terhorst, seien vielversprechend: „Die Zuschauerzahlen bleiben stabil – nur die Zusammensetzung des Publikums wird internationaler.“ Ein Zeichen setzte in dieser Hinsicht Anfang Juni das virtuelle Festival We Are One, eine Kollaboration des Tribeca Film Festivals mit den Filmfestspielen von Cannes, Venedig, Berlin und Karlsbad sowie Festivals in New York, Salt Lake City, Toronto, Tokio und Sydney. Allen gezeigten Filmen waren auf Youtube feste Programmplätze zugewiesen.

Keine Vorbehalte gegenüber der Pornoindustrie

Eine Diskussion um technische Bedürfnisse digitaler Festivalanteile entbrannte, als das Filmfest Oldenburg im Mai ein unerwartetes Angebot für seine hybride Ausgabe erhielt: Das IT-Unternehmen Mindgeek aus Luxemburg möchte eine belastbare digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen, inklusive Kanälen für Interaktion. Ungewöhnlich mag erscheinen, wie Mindgeek bereits Leistungsstärke bewiesen hat – nämlich mit großen Erotikplattformen wie Pornhub oder YouPorn. Zuvor hatten die Luxemburger bereits die Filmfestspiele in Cannes angesprochen, die jedoch ablehnten.

Torsten Neumann, der das Filmfest Oldenburg seit mehr als 25 Jahren leitet, zeigt hingegen keine überstürzten Berührungsängste. In einem Interview mit dem Magazin „Der Spiegel“ sagt er: „Einige Vorbehalte gegenüber der Pornoindustrie sind hochgradig begründet. Aber manche eben auch reflexhaft.“ Auch Rolf Peter Kahl, Professor an der Berliner Dekra Hochschule für Medien und Mitglied im Beratergremium des Filmfests Oldenburg, sieht das Angebot als mögliche Chance. Bei einem digitalen Branchentreffen der Medienförderungsgesellschaft Nordmedia gibt er zu bedenken: „Internationale Produktionsfirmen erwarten nun mal eine professionelle Infrastruktur.“

Kultur in schwierigen Zeiten

Terhorst kann sich eine Zusammenarbeit des Filmfestivals Braunschweig mit Mindgeek schon deshalb nicht vorstellen, weil dessen Hauptsponsoren wohl kaum begeistert wären, wenn ihr Geld indirekt in die Pornoindustrie fließen würde. Dass Nordmedia die niedersächsischen Festivals mit einem Festbetrag fördert, von dem auch bei einer digitalen oder hybriden Version keine Abstriche gemacht werden, sei hilfreich. Letztlich gehe es aber um die Loyalität aller Förderer: „Nur so sind wir in der Lage, auch in schwierigen Zeiten Kultur möglich zu machen.“

Von Thomas Kaestle