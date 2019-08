Hannover

„Schon bezahlt, keine Ausreden!“: So wirbt das Staatstheater Hannover für seine neue Theaterflatrate: Sie ermöglicht Studierenden der Leibniz Universität, der Medizinischen Hochschule, der Tiermedizinischen Hochschule, der Hochschule für Musik, Theater und Medien sowie der Hochschule Hannover mit Beginn der neuen Spielzeit kostenlosen Eintritt für fast alle Vorstellungen an Oper und Schauspiel.

Karten kommen per E-Mail

Mit dem Semesterbeitrag ist die Flatrate bereits bezahlt. Wer eine Vorstellung besuchen will, muss sich lediglich auf der Internetseite des Staatstheaters registrieren und kann dann jeweils zwei Tage vor Beginn der Veranstaltung ein kostenfreies Ticket bestellen. Die Karte kommt dann per Mail und muss beim Einlass zusammen mit dem Studierendenausweis vorgezeigt werden.

Am Schauspiel hatte es bereits in den vergangenen Jahren kostenlose Karten für Studierende gegeben, nun ist die Oper mit von der Partie. Außerdem wurde das Verfahren vereinfacht. Ausgenommen von der Flatrate sind Premieren und Gastspiele. Im Vorfeld werden Karten ab Platzgruppe B ( Schauspiel) beziehungsweise C (Oper) ausgegeben, wenn die Vorstellung nicht ausverkauft ist. An der Abendkasse gibt es soweit verfügbar Plätze in allen Kategorien.

Neustart am Theater

Oper und Schauspiel starten mit neuen Teams in die Spielzeit 2019/2020. Geleitet werden die beiden Abteilung des Staatstheaters erstmals von Frauen: Sonja Anders ist Schauspielintendantin, Laura Berman hat die Staatsoper übernommen.

Das Schauspiel startet am Freitag, 13. September, mit dem Stück „Zeit aus den Fugen“ nach dem Roman von Philip K. Dick in die Saison, bei der Oper geht es am Sonnabend, 14. September, mit „La Juive“ von Jacques Fromental Halévy los.

Von Stefan Arndt