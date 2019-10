Hannover

Absperrkordeln gibt es in vielen Kunsthäusern und Museen. Hier aber sehen sie anders aus, irgendwie glänzender, irgendwie fragiler. Und sie trennen das Publikum auch nicht von der Kunst, denn sie sind selber Kunst. Der in Japan geborene und in Hannover und in Hiroshima lebende Künstler Shige Fujishiro hat sie gefertigt.

Wie aller anderen Werke in seiner Einzelausstellung in der Galerie vom Zufall und vom Glück bestehen die Kordeln aus vielen, vielen kleinen Sicherheitsnadeln, auf die viele, viele kleine Gasperlen gesteckt worden sind. Der Künstler macht das selbst, die Sicherheitsnadeln kauft er hier, die Perlen lässt er sich aus Japan liefern.

Spektakuläre Handarbeit

Zahnpastatube von Shige Fujishiro. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

In spektakulärer Handarbeit erschafft er oft merkwürdig unspektakuläre Objekte: Einen Autoreifen zum Schaukeln, wie man ihn von Spielplätzen kennt, Altpapiertüten oder auch einen Hannover-96-Fan-Schal. Merkwürdig oszilliert Shige Fujishiros Kunst zwischen Verweigerung und Überwältigung. Er arbeitet mit dem ganz Kleinen, treibt dafür einen gigantischen Aufwand, er stellt etwas ganz Unspektakuläres her, das aber eine verblüffend starke Wirkung hat. Fleiß in der Ausführung trifft auf Lässigkeit in der Themenwahl. Mit spitzem und hartem Material fertigt er fließende Formen.

Fujishiros Kunst ist kostbar, feiert aber das Profane. Und sie erinnert uns an das Kostbarste, das wir haben: die Zeit.

„Shige Fujishiro – Where is my Paradise“. Galerie vom Zufall und vom Glück. Bis 17. November.

Von Ronald Meyer-Arlt