Joan Baez sang mit glockenheller Sopranstimme gegen den Vietnamkrieg an, sie protestierte mit ihrer Akustikgitarre in der Hand gegen die Unterdrückung von Afroamerikanern. Im Kampf gegen die Todesstrafe setzte sie sich für die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ein, sie unterstützte 1989 die Samtene Revolution in Prag. Es ist wohl keine Übertreibung, wenn man diese Sängerin auf der gerechten Seite der jüngeren Geschichte einordnet.

Mexikanische und schottische Wurzeln

An diesem Sonnabend wird sie 80 Jahre alt – und hat nichts von ihrem Idealismus verloren. Baez, am 9. Januar 1941 bei New York als Tochter eines Vaters mit mexikanischen Wurzeln und einer Schottin geboren, nahm in der florierenden Folkszene als junge Frau eine Pionierrolle ein. Schon ihre drei ersten Alben wurden Hits. Plötzlich war Baez das Gesicht der US-Folkmusik – und Aushängeschild der linken und liberalen Bewegungen jener Zeit, mit einem Höhepunkt am 28. August 1963: Auf dem Civil Rights March der Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King sang sie „We Shall Overcome“, bis heute eines der bedeutendsten Protest- und Durchhaltelieder.

Begegnung mit Bob Dylan

Eine wichtige Begegnung hatte schon zwei Jahre zuvor stattgefunden: Baez lernte 1961 den damals noch unbekannten Bob Dylan kennen, den sie in ihren Konzerten einem größeren Publikum vorstellte. Die beiden Musiker wurden für einige Jahre auch privat ein Paar. Und sie schafften den Sprung vom puristischen Akustik-Folk der Anfangszeit zu einem neuen, teils elektrisch verstärkten Musikstil.

Inzwischen hat Baez die große Livebühne de facto verlassen. Wohl auch, weil sie manchmal mit ihrem Gesang hadert, der – ähnlich wie bei der noch berühmteren Kollegin Joni Mitchell – mitgealtert ist. Es sei kompliziert, jedes Lied für einen begrenzteren Stimmumfang zu rekonstruieren, sagte sie 2019 dem „ Guardian“. „Meine Stimme wird weiter absinken, egal wie sehr ich mich bemühe.“

„I Wish the Wars Were All Over“ heißt das letzte Stück ihres jüngsten Albums, ein anderer aktueller Songtitel lautet „Be Of Good Heart“. Ihre politischen Ideale sind also intakt geblieben.

