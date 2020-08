Hannover

Eigentlich sieht Martin Bechler ganz fit aus, trotz kariertem Schlafanzug. Aber so richtig fit ist er nicht. Er habe eine Brustwirbelblockade, erzählt er auf der Bühne im Biergarten acht & siebzig in Hannover. Außerdem einen Schnitt unter der Fußsohle, vom Baden in der Havel, und einen Muskelfaserriss, weil er vor dem Konzert auf dem an den Biergarten angrenzenden Fußballplatz nochmal schnell ein wenig kicken wollte. Was soll’s: Nach dem Konzert, kündigt er an, gibt es auch noch ein Elfmeterschießen mit dem Publikum. Aber erst mal: Musik.

Fortuna Ehrenfeld ist eine relativ junge Indie-Band, oder, wie Bechler sich ausdrückt: „Wir machen den Scheiß ja erst seit drei Jahren.“ Organisiert wird das Konzert im Biergarten vom Lux, in dem Club sollte die Band eigentlich im April spielen.

„Reisegruppe Seltsam auf dem Weg ins Paradies“

Aber auch der Biergarten ist eine feine Wahl: Aus dem Boden zieht am Sonntagabend feuchter Sommergewitterdunst, die Musiker sind auf einer Bühne untergebracht, deren Hauptbestandteile Euro-Paletten und ein kleines Pavillon-Zelt sind, und über dem Fußballplatz geht die Sonne unter. Die Band erzählt dazu Geschichten von Sehnsucht, vom Reisen, dichtet Hymnen an die kleinen, romantischen Momente, die einem entschlüpfen, bevor man sie sieht.

Gleich der Opener „Salzblusenkreuz“ beispielsweise erzählt von der Flüchtigkeit perfekter Momente. „Das letzte Kommando“ wartet mit der schönen Formulierung „Reisegruppe Seltsam auf dem Weg ins Paradies“ auf, überhaupt ist das Konzert irgendwie eine Reise, die zwischen französischer Atlantikküste, Bodensee und Träumen entlangführt, egal, Hauptsache verschwinden.

Prägnant ist dabei Bechlers Kostümierung – neben dem Schlafanzug auch gerne einmal eine gelbe Federboa und/oder eine Regenbogenflagge – und seine raue Stimme, die ein wenig klingt als hätte Sven Regener am Abend vorher zuviel geraucht und sei von der ganzen Raucherei auch noch ein wenig müde. Dazu spielen Jenny Thiele an träumerischen Keyboards und Jannis Knüpfer am sanft wummsenden Schlagzeug.

Zwischen den Songs zeigt sich das Trio gut gelaunt und gut eingespielt – Witzeleien, Geschichten von der Tour oder Knüpfers Zweitjob als Profi-Barista. So geht zwischen Bechlers charmanten Ansagen, die nahtlos in die Stand-up-Comedy übergehen, hymnischen Pop- und rotzigen Punksongs („Das ist Punk, das raffst du nicht“) ein Abend mit Erzählungen von der Hyperromantik dahin. Man kann sich dazu umarmen, aber auch headbangen.

Doppelte Verlängerung

Es mag der Situation geschuldet sein – der laue Sommerabend, die Lichterketten, die feuchte Wärme, die sich irgendwann auf eine erträgliche Temperatur einpendelt – aber Fortuna Ehrenfeld überzeugt als Live-Band eher als im Studio. „Spielen“, erklärt Bechler dem Publikum, „ist unser normaler Zustand.“ Spielen, nicht Aufnehmen. Während die Band auf Aufnahmen klingt wie eine weitere deutschsprachige Indie-Pop-Truppe mit Songs aus der postironischen Urbanitätscoolnessfabrik, ist sie live ein hübsch glänzender, roher Funkelstein, dem zuviel Schliff vielleicht auch gar nicht gut täte.

Und das Publikum bittet die Band noch zweimal zur Verlängerung, bevor alle zum Elfmeterschießen in der Dunkelheit des nächtlichen Fußballplatzes verschwinden.

