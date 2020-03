Hannover

Neu ist die Erkenntnis nicht, doch durchgesetzt hat sie sich nie: Bis heute ist kaum bekannt, dass die Musik von Georg Friedrich Händel zu großen Teilen gar nicht von ihm selbst stammt. So birgt es einige Sprengkraft, wenn der renommierte Musikforscher Lajos Rovatkay Händels Kompositionswerkstatt jetzt als „Entlehnungsbetrieb“ bezeichnet. Der Komponist habe sich im beispiellos großen Stil fremde Werke einverleibt, er sei „der größte Transplantationschirurg der Musikgeschichte“.

In der Barockzeit war es zwar durchaus üblich, eigene oder fremde Stücke in neue Werke einzubeziehen. Händel aber hat offenbar geradezu exzessiv Gebrauch davon gemacht, und seine Quellen nie genannt. In manchen heute viel gespielten Werken wie etwa dem Oratorium „Israel in Egypt“ ist kaum etwas wirklich von Händel: Sämtliche Chorsätze des Werkes sind von anderen Komponisten abgekupfert – rund 80 Prozent der Musik des Stückes sind also nach heutigen Maßstäben Plagiat. „Ein einmaliges Phänomen“, sagt Rovatkay.

Händel war im Weg

Mit seinen Hinweisen auf diese fragwürdige Kompositionspraxis geht es dem 87-jährigen Musiker aber nicht um eine späte Abrechnung mit einem berühmten Komponisten. Rovatkay ist künstlerischer Leiter des Forums Agostino Steffani, das an eine lange vergessene Blütezeit des hannoverschen Kulturlebens mit dem Komponisten Steffani als Zentrum erinnern will. Er wolle Händel nicht als minderwertigen Komponisten diffamieren, was auch vollkommen falsch wäre. „Aber er war ungewollt im Weg, wenn es darum geht, Steffani ins rechte Licht zu rücken“, sagt Rovatkay.

„Ein musikhistorischer Schatz, der in Hannover lange nicht gesehen wurde“: Agostino Steffani als Geistlicher. Quelle: Archiv

Mit der diesjährigen Steffani-Festwoche, die derzeit noch vom 26. bis 30. April in der Neustädter Hof- und Stadtkirche geplant ist, will das Forum daher Klarheit in das Verhältnis zwischen Händel und Steffani bringen. „Es geht darum, die Wahrnehmung und die Wirklichkeit in Bezug auf diese beiden Komponisten zu zeigen“, sagt Rovatkay, der das Festival gemeinsam mit einem Team entwickelt hat, zu dem auch Bernward Lohr von der Musikhochschule, der Chorleiter Florian Lohmann und Christoph Harer vom Barockorchester La festa musicale gehören.

Hannovers Werkstatt europäischer Musik

Der Wahrnehmung nach galt Händel in Hannover lange als musikalisches Aushängeschild der Stadt. Tatsächlich aber war der Komponist hier nur zwei ausgesprochen unproduktive Jahre lang Hofkapellmeister: „Er hat kaum komponiert, wenig am Kulturleben teilgenommen, und seine Arbeit hatte hier keinerlei Nachwirkung“, sagt Rovatkay. Steffani dagegen habe hier sechs Jahre lang als Komponist gewirkt und unter anderem acht große Opern geschrieben – etwa „ Enrico Leone“, die 1689 zur Eröffnung des hannoverschen Opernhauses gespielt wurde. Der Komponist habe in Hannover mit seiner Verschmelzung verschiedener Stile eine „Werkstatt der europäischen Musik“ etabliert, von der Impulse ausgingen, die die Musikgeschichte nachhaltig prägen sollten.

„Keinerlei Nachwirkung“: Georg Friedrich Händel. Quelle: Archiv

Trotzdem war Steffani lange vergessen. Joachim Werren von der VHV-Stiftung, die die Festwoche gemeinsam mit der Stadt und der Stiftung Niedersachsen fördert, spricht von einem „musikhistorischen Schatz, der in Hannover lange nicht gesehen wurde“.

Kulturhauptstadt ohne Händel

Das hat sich durch die beharrliche Arbeit Rovatkays inzwischen geändert: Die aktuelle Bewerbung Hannovers zur Kulturhauptstadt erwähnt Händel beispielsweise gar nicht mehr – Steffani aber sehr wohl. „Wir wollen uns auf unsere kulturhistorischen Wurzeln besinnen“, sagt Benedikt Poensgen, der Leiter des Kulturbüros der Stadt, „und Steffani spielt dabei eine hervorgehobene Rolle“.

Das Programm der Festwochen will diese Tendenz stärken, indem es das Verhältnis der beiden hannoverschen Hofkapellmeister im Detail beleuchtet. Händel macht dabei keine gute Figur: „Er war von Steffani abhängig und hat in hohem Maß Inspiration von ihm bezogen“, sagt Rovatkay. Deutlich werden soll das bei einem Auftritt des britischen Musikwissenschaftlers Colin Timms mit dem Ensemble Musica Alta Ripa am 29. April, in dem Original und Fälschung offengelegt und zum Klingen gebracht werden sollen. „ Steffani als Inspirationsquelle für Händel“ ist dieser „Workshop mit Musik“ überschrieben.

Bernward Lohr (links) und Lajos Rovatkay vom Forum Agostino Steffani mit Pastorin Martina Trauschke bei der Programmvorstellung in der Neustädter Hof- und Stadtkirche. Quelle: Samantha Franson

Steffanis „La Lotta d’Hercole con Acheloo“, die zweite für Hannover komponierte Oper, ist dabei eine besonders ergiebige Quelle, aus der Händel oft geschöpft hat. Sie ist in einer konzertanten Aufführung am 30. April zum Abschluss des Festivals geplant, das mit einem Konzert verschiedener „Dixit dominus“-Vertonungen beider Komponisten am 26. April beginnen soll. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Von Stefan Arndt