Hannover

Man muss einen Moment vor dem Foto verharren, um es zu verstehen. Eine weiß gekachelte Ecke eines weiß gestrichenen Raums, ein Tisch mit einer vertikal verschraubten Stange, auf die der lebensgroße Nachbau eines schwarzen Pferdekopfs montiert ist. An der Wand ein Schild: „13 Vivien“. Was könnte das sein? Kunst? Beuys? Nein. Beuys ist ganz falsch, Kunst halbrichtig, wenn es von künstlich kommt. Denn um künstliche Realität, um Scheinwelten geht es in der Fotoarbeit „simili modo“ von Jan A. Staiger und Daniel Niedermeier.

Häuserkampf in der Kulissenstadt

Scheinwelten – die kontrollierbare Simulation von Realität, um Räume zu erschaffen, in denen Menschen entspannen oder üben können. Wie die Übungsstadt Schnöggersburg in Sachsen-Anhalt, in der die Bundeswehr Häuserkampf probt. Oder der Freizeitpark Tropical Islands in Brandenburg.

Scheinwelt: In der Übungsstadt Schnöggersburg auf dem Truppenübungsplatz Altmark in Sachsen-Anhalt übt die Bundeswehr Häuserkampf. Quelle: Daniel Niedermeier, Jan A. Staiger

Zu so einer Scheinwelt gehört auch der gekachelte Raum, der kein Kunst-, sondern ein Arbeitsraum ist. Mit dem Kunstkopf werden in der Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) Hannover Intubationen bei Pferden trainiert. Die fotografische Inszenierung verrätselt das Bild, macht aus technischem Equipment eine Skulptur. So haben es sich Staiger und Niedermeier gedacht – und sind dafür nun ausgezeichnet worden. Bei der Hahnemühle Student Photography Competition 2019 haben sie sich gegen 700 Konkurrentinnen und Konkurrenten durchgesetzt und den ersten Preis gewonnen. Diese und drei andere Siegerarbeiten des Wettbewerbs, ausgelobt vom niedersächsischen Kunstpapierhersteller Hahnemühle, sind nun in der Galerie für Fotografie in der Eisfabrik in Hannovers Südstadt zu sehen.

Nebel im Harz – aus der Maschine

Die Bedingungen für den Wettbewerb sind besonders. Wer sich bewerben will, darf nur fünf Bilder einreichen. Gar nicht so einfach für Bildjournalisten, die oft in Serien und größeren Zusammenhängen denken. Für Niedermeier, der seit 2016 an der Hochschule Hannover studiert, und Staiger, der mittlerweile im belgischen Gent arbeitet, war von Vorteil, dass sie während der dreijährigen Arbeit an „simili modo“ jeweils nur ein Foto von jeder ihrer Scheinwelten angefertigt haben. „Das meiste war Recherche“, sagt Niedermeier. Einmal haben sie die künstliche Realität sogar selbst erschaffen und ihr eigenes Wetter gemacht. Sie borgten sich bei der weltweit renommierten Nebelmaschinenfirma Ottec in Gehrden einen großen Raucherzeuger und ließen durch ein Stück Fichtenwald thrillermäßigen Bodennebel wabern. Fotografisches Ergebnis: mystische Stimmung. Scheinwald. Imitation der Natur. Nur dass der Mensch hier ausnahmsweise Regie führt.

Schwestern, kunstvoll porträtiert von Karina Bikbulatova. Quelle: Karina Bikbulatova

Auch die weiteren prämierten Arbeiten in der GAF sind sehenswert. Die russische Fotografin Karina Bikbulatova hat zwei Schwestern porträtiert, die von ihrem Vater verstoßen wurden und ganz unterschiedliche Leben führen. Einmal im Jahr treffen sie sich und unternehmen etwas zusammen. Bikbulatova hat die beiden wie Skulpturen in Szene gesetzt und dabei auf subtile Art mehr Geheimnisse erschaffen als gelüftet.

Der zweite Preis: Bilder von jungen Müttern in Berlin. Quelle: Tamara Eckhardt

Junge Mütter, unsichtbare Frauen

Tamara Eckhardt hat sich jungen Müttern im Berliner Stadtteil Marzahn-Hellersdorf gewidmet. Die Bilder spiegeln die Unsicherheit der Frauen wider, legen aber durch warme Ausleuchtung und Farbgebung eine zuversichtliche Ruhe über die jeweilige Szene. Farnaz Damnarbi schließlich hat verschleierte Frauen vor Wandteppiche gestellt und sie damit quasi unsichtbar gemacht. Genau das ist ihr Thema: die Stellung weiblicher Identität in partriacharischen Gesellschaften.

Die Schau in der Galerie für Fotografie ( GAF ), Seilerstraße 15d, ist bis zum 29. November zu sehen. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr.

Von Uwe Janssen