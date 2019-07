Hannover

Vielleicht hätte ein Lächeln zu viel Zeit gebraucht, vielleicht war auch die Zeit nicht so, dass den Menschen nach Lächeln zumute war. Etwa dem Herrn Lehrer von 1910, wie er stolz in die Kamera blickt. Oder dem Betriebsingenieur aus dem Jahr 1924. Von welch gewaltigem technischen Problem kündet sein ernster Blick? Selbst der Schankkellner aus dem Jahr 1928 strahlt eine Autorität aus, die die des Architekten oder des Industriellen fast in den Schatten zu stellen vermag. Überall ist Bürgerstolz, Handwerkerstolz und Strenge zu sehen. Lächeln scheint verboten, Lachen gar unmöglich.

Offensive Blicke

Die Menschen, die der Fotograf August Sander für sein Buch „ Antlitz der Zeit“ fotografiert hat, scheinen ganz aufzugehen in dem, was sie tun. Sie sind geprägt von ihrer Arbeit, ihrer sozialen Stellung. Sie zeigen sich stolz, zufrieden, kämpferisch. Alle schauen direkt in die Kamera. Es sind offensive Blicke, so als würden sie mit allem, was sie haben, für etwas einstehen wollen. Aber für was? Staunend und mit einem leichten Schaudern nimmt man die Bilder heute zur Kenntnis. Dass man das jetzt sehr komfortabel kann, ist dem Verlag Schirmer/ Mosel zu verdanken, der Sanders Buch nach 90 Jahren neu herausgebracht hat.

Es ist ein Klassiker der Fotoliteratur: Sanders „ Antlitz der Zeit“ erzählt auch von einer Welt in Aufruhr. Die Ruhe und ernste Strenge der Porträtierten wirken wie eine Trotzreaktion auf die Umbrüche, zu denen zum Beispiel der Börsencrash im Jahr 1929 gehörte.

Anlässlich des 90. Jahrestags der Erstausgabe wurde das Buch nun neu aufgelegt: im Originalformat, mit einer Einleitung von Alfred Döblin und mit einigen Besprechungen, die das Buch von seinem Erscheinen 1929 bis zum Verbot durch die Nationalsozialisten 1933 erhalten hatte. Unter den Rezensenten finden sich berühmte Namen wie Axel Eggebrecht, Kurt Tucholsky, Wilhelm Hausenstein und auch Walter Benjamin.

August Sander: „ Antlitz der Zeit. 60 Fotos deutscher Menschen“. Mit einem Essay von Alfred Döblin und Rezensionen von 1929 bis 1933. 200 Seiten, 29,80 Euro.

Von Ronald Meyer-Arlt