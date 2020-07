Hannover

Vor zwei Jahren waren ihre Bilder in einer Ausstellung von Absolventen des Studiengangs Fotojournalismus und Dokumentarfotografie in der Galerie für Fotografie in Hannovers Südstadt zu sehen. Damals hatten David Carreño Hansen, Sven Stolzenwald und Christian A. Werner ihre Fotos in einem Buch präsentiert. Es trug den Titel „Heiter bis wolkig“, aber es war eigentlich noch kein echtes Buch, sondern eher ein Buch-Dummy, ein Modell eines Buches. Damals suchten die Fotostudenten noch nach einem Verlag für ihr Buchprojekt, das auch die Abschlussarbeit ihrer Fotoausbildung in Hannover war. Der ist nun gefunden. Im renommierten Hatje Cantz Verlag ist „Heiter bis wolkig. Eine Deutschlandreise“ erschienen.

Was ist typisch Deutsch?

Schützenfest mit Zuschauern in Herbertshausen. Quelle: „Heiter bis wolkig“

Anzeige

Die Bilder sind auf Reisen entstanden, die drei Fotostudenten von 2016 bis 2018 in mehreren Etappen durch Deutschland unternommen haben. Ihr Ziel war es, so erzählen sie, ihr Gefühl für das Land, in dem sie aufgewachsen sind, „neu auszuloten“. Sie suchten nicht das Außergewöhnliche, sondern das Normale, auch das Banale oder das Superbanale. Sie suchten in öffentlichen und familiären Räumen, in Vorgärten, in Dörfern, an Landstraßen irgendwo zwischen Donaueschingen und Husum.

Weitere HAZ+ Artikel

Immer wieder Mett

Und sie wurden fündig: der Röhrenfernseher in der Schrankwand, Schützenfest, Waschbeton, Tätowierungen, heruntergelassene Rollläden, Baumarktregal, Klinkerfassade, Verkaufsgespräch, Festessen, Biotonne, Auto, Bier und Mett. Immer wieder Mett.

Das also ist Deutschland.

Immer wieder Mett: Quelle: „Heiter bis wolkig“

Kluger Blick für die Tristesse des Alltags

Die drei Fotografen präsentieren ein Spektakel des Unspektakulären. Mit klugem Blick für die Tristesse des Alltags und mit hintergründigem Humor zeigen sie den Zustand des Landes. Manchmal sind sie nah am Klischee. Aber manchmal ist das Klischee ja auch nah an der Wirklichkeit. Die Fotos präsentieren ein etwas janusköpfiges Deutschland-Bild. Ein Land schwankend zwischen Trübsinn und Munterkeit, gleichzeitig abgerissen und herausgeputzt, stehen geblieben und wie kurz vor dem Sprung.

Mit hintergründigem Humor: Die drei Fotografen: Sven Stolzenwald (von links), David Carreño Hansen, Christian A. Werner. Quelle: privat

In manchen Bildern steckt auch eine merkwürdige Dringlichkeit. Als wäre Deutschland ein Land mit Bluthochdruck, manches wirkt so eng, so schmerzhaft auf Kante genäht. Manches droht gleich zu platzen. Eine rotgesichtige Geschäftigkeit ist oft zu spüren. Und eine gewisse Kälte. In diesem Deutschland ist fast immer Herbst.

Vorwort von Frank Goosen

Röhrenfernseher in der rustikalen Schrankwand: Auf einigen Fotos scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Quelle: „Heiter bis wolkig“

Der wunderbare Schriftsteller Frank Goosen hat für das Buch ein witziges Vorwort verfasst. Darin geht es um Fußball und weiße Tennissocken und Boris Becker und darum, dass einem in Deutschland südlich von Lüneburg immer irgendetwas den Blick verstellt. Und Mettbrötchen kommen darin selbstverständlich auch vor.

„Heiter bis wolkig. Eine Deutschlandreise“. Fotografien von David Carreño Hansen, Sven Stolzenwald, Christian Werner, Text von Frank Goosen. Hatje Cantz Verlag. 240 Seiten, 20 Euro

Von Ronald Meyer-Arlt