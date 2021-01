Hannover

Vor zwei Jahren bereits widmete das Theatermuseum dem Fotografen Will Burgdorf eine kleine Ausstellung. Jetzt soll der 1905 in Hannover geborene Künstler dort noch einmal groß rauskommen – mit einem Buch über ihn und einer umfangreichen Ausstellung seiner Fotos.

Der 1944 im Zweiten Weltkrieg gefallene Fotograf war viele Jahre auch in Hannover tätig und fotografierte nicht nur Prominente aus Wirtschaft und Politik, sondern auch viele Künstlerinnen und Künstler. Einer davon, den er besonders oft abgelichtet hat, war er selbst: Burgdorf hat zahlreiche Selbstporträts hinterlassen. Daneben hat er in Hannover viele Auftragsarbeiten angenommen. Seine Aufnahmen von Familien- und Jubiläumsfeiern könnten also in manchem privaten Archiv liegen.

Suche im Keller

Besondere Sichtweise: Will Burgdorf. Quelle: Nachlass Will Burgdorf

Museumsleiter Carsten Niemann hofft nun, dass diese Porträts des Alltags in Kellern oder Schubladen der Stadt wiederentdeckt werden könnten: Wer eine Fotografie von Will Burgdorf besitzt, kann sich unter Telefon (0511) 99992040 bei Niemann melden. Auf der Seite will-burgdorf.de gibt es weitere Werke von Burgdorf zu sehen.

Von Alina Stillahn