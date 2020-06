Hannover

Ein Basketballkorb. Ein geparktes Auto. Eine leere Straße. Keine Menschen. Und doch sind es Orte des Grauens. Die spanische Fotografin Alba Diaz hat nach dem Ort gesucht, an dem ihr Großvater verscharrt wurde, nachdem er während der Franco-Diktatur hingerichtet worden war. Sie hat da fotografiert, wo Massengräber vermutet werden und die zu „Orten des Vergessens“ werden sollten und immer noch sollen, gestützt durch ein umstrittenes Amnestiegesetz aus den Siebzigerjahren. Die Leere von Diaz’ Bildern emotionalisiert ihren geschichtlichen und aktuellen Hintergrund zusätzlich. Sie macht fassungslos.

Überall Pandemie . Nur in den Bildern nicht.

Das 7. Lumix-Festival für jungen Bildjournalismus startet am morgigen Freitag – erstmals unter der Leitung von Lars auernschmidt und Karen Fromm, die beide an der Hochschule Hannover Fotografie lehren. Und erstmals ohne belebte Expo-Plaza, ohne Menschen, die sich im Skywalk hinter dem Festivalzentrum Design Center vor den Bilderserien drängeln, die am Wettbewerb teilnehmen. Das Festival arrangiert sich mit den Bedingungen und Folgen der Pandemie, das Coronavirus hat die Vorbereitungen in den vergangenen Monaten komplett dirigiert. Es ist überall, auch an den zehn Thementagen, die das zehn statt fünf Tage lange Festival duchziehen werden, spielt Corona eine Rolle, nicht nur in der Form (es gibt videobasierte Live-Talks), sondern auch immer wieder inhaltlich. Überall ist Pandemie. Nur in den Bilderserien nicht.

Der Grund ist ganz einfach: Die rund 1000 eingeschickten Beiträge mussten bis Anfang des Jahres da sein und wurden dann von einer Jury ausgesiebt. Damals, als noch ein „normales“ Festival geplant war. Kurz danach änderte sich die Welt, der Wettbewerb stand – und die Lumix-Macher verzichteten darauf, in einem Schnellschuss den Wettbewerb zu aktualisieren.

In den Serien, die unter lumix-festival.de komplett zu betrachten sind, geht es also um die Welt vor Corona. Eine Welt, in der sich fremde Menschen die Hand geben, sich umarmen oder auf Tuchfühlung Sport treiben. Wie die von Jeremy Suyker fotografierten Rugbyspieler der Berlin Bruisers, die nicht nur multikulti sind, sondern auch eine Mischung aus hetero, schwul und transexuell – und auf den Bildern des französischen Fotografen so entspannt wie nur möglich. „Der einzige Unterschied ist, dass wir nach dem Spiel mehr Spaß haben, auch wenn wir verlieren – was häufig vorkommt“, sagt beispielsweise der Spanier Miguel, der bei Eintritt in den Club gar nicht gemerkt habe, wie das Team zusammengesetzt ist.

Die aus 20 Nationen stammenden Berlin Bruisers haben Spaß – nicht nur auf dem Feld. Quelle: Jeremy Suyker

Eine Art Gegenbeispiel zeigt die Reportage der chineischen Fotografin Guligo Jia, Rund 70 Millionen Homo-, Bi- und Transsexuelle leben in ihrem Heimatland, es ist die größte LGBTQ-Gemeinde der Welt, die meisten verbergen ihre Sexualität aus Scham oder Angst. Jia hat einige auf faszinierende Weise porträtiert.

Die LGBTQ-Community in China, fotografiert von Guligo Jia. Quelle: Guligo Jia

Dass Themen wie Ausgrenzung und Intoleranz trotz Corona nicht plötzlich verschwunden sind, zeigt die aktuelle „ Black Lives Matter“-Bewegung rund um die Welt. Das Lumix-Festival beleuchtet den Kampf indigener Völker in Ecuador gegen die Erdölförderung (fotografiert von Misha Vallejo) und den gefährlichen Einsatz sudanesischer Frauen für Freiheit und Demokratie. den die junge österreichische Fotografin Helena Lea Manhartsberger begleitet hat. Moritz Küstner, Absolvent der Hochschule Hannover, hat die Situation der muslimischen Krimtataren nach der Annexion durch Russland beobachtet.

Tote Tiere auf der Kommode

Eine italienische Familie – fast alle lebendig. Quelle: Luca Rotondo

Viele Reportagen vertiefen Themen, die man aus den Nachrichten kennt. Eric Tsangs wuchtige Bilder von den Studentenprotesten in Hongkong sind beängstigend dicht am Geschehen, Angelos Tzortzinis zeigt die Situation der Flüchtlinge im Massenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos in surreal farbstarken Aufnahmen. Geoffrey Guillemard zeigt Menschen in Mittelamerika auf der Flucht in die USA. In anderen Serien geht es um Überwachung in China und systematische Rodung der Regenwälder in Brasilien unter Präsident Bolsonaro. Demgegenüber steht der Blick ins Intime und Private. Italiener, die ihre geliebten Haustiere nach deren Tod einbalsamieren, um sie bei sich behalten zu können, hat Luca Rotondo besucht. Wer die Geschichte durchklickt, lernt ganz normale Menschen kennen in ganz normalen Wohnungen kennen. Und irgendwo ist ein totes Tier im Bild.

Von Uwe Janssen