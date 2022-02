Hannover

2008 war die Premiere des Lumix-Festivals an der Expo-Plaza. Seitdem wussten Freunde der hochklassigen, internationalen Dokumentarfotografie: In geraden Jahren, meistens parallel zu Fußball-Welt- oder Europameisterschaften, ist Fotofest in Hannover, Zehntausende strömten auf das Expo-Gelände. 2020 ging das „Lumix“ noch über die Bühne, allerdings pandemiebedingt nur als Online-Ausgabe.

Dieses Jahr wird es erstmals kein Festival geben. „Das nächste Lumix wird vom 21. bis 25. Juni 2023 stattfinden“, sagt Leiterin Karen Fromm, „dann wieder in Präsenz“. Auch wenn die Corona-Lage in diesem Sommer möglicherweise die Zusammenkunft vieler Menschen gestatten würde, sei die Vorlaufzeit für eine solche Großveranstaltung lang – zu lang, um auf Verdacht zu planen. Man müsse Termine koordinieren und Ausstellungsfläche organisieren, sagt die Professorin der Hochschule Hannover, an die das Festival angedockt ist. 2020 hatte sie zusammen mit Lars Bauernschmitt die Nachfolge von Lumix-Gründer Rolf Nobel angetreten und wird nun im kommenden Jahr mit Christoph Bangert das erste „ungerade“ Festival organisieren.

„Müssen Karten verkaufen, um Einnahmen zu haben“

„Noch mal digital wollten wir auf keinen Fall, auch wenn wir dabei viel gelernt haben“, sagt Fromm, „aber wir wollen wieder internationale Fotografen einladen und unsere Partnerschulen, und für uns ist es enorm wichtig, dass wir Eintrittskarten verkaufen, um Einnahmen zu haben und das Festival finanzieren zu können.“ Hinzu komme, dass das nun beginnende Semester das erste seit Pandemiebeginn sei, das die Studierenden wieder in Präsenz erlebten. „Da ist es nicht zumutbar, dass sie im Wesentlichen mit der Organisation eines Festivals beschäftigt sind. Das ist ein Kraftakt. Und die sollen sich erst mal auf ihr Studium konzentrieren.“ Zum Konzept des Lumix-Festivals gehört es seit jeher, dass Studierende, nicht nur die des Fotostudiengangs, in die Organisation und auch die Abwicklung maßgeblich eingebunden sind. Das soll auch 2023 wieder so sein.

Panasonic bleibt Hauptsponsor des Lumix-Festivals

Sicher sei, dass Hauptsponsor Panasonic über seine Marke Lumix im Boot bleibe. „Wir sind weiterhin auf der Suche nach Unterstützern, weil es finanziell knapp ist, aber es bleibt das Lumix-Festival für jungen visuellen Journalismus“, sagt Fromm. 2020 bereits hatte man den Titel weiter gefasst. „Wir wollen uns nicht auf den klassischen Fotojournalismus festlegen, wir begreifen Foto und Bewegtbild gemeinsam. Denn wir gucken, wie sich der visuelle Journalismus entwickelt. Da gibt es viele Erzählformen und viele Plattformen.“ Sicher sei aber: „Es gibt 2023 viele Fotos zu sehen.“

Festivalleiterin Karen Fromm. Quelle: Arne Gutknecht/Hochschule Hannover

Sicher sei auch, dass es keine Ausweitung des Festivals auf die Innenstadt geben solle – was immer mal wieder diskutiert worden war, um für das Festival zu werben. „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden“, sagt Fromm, „weil wir das Gefühl haben, dass die Leute bei einer Ausstellung beispielsweise in der Städtischen Galerie Kubus denken könnten, sie hätten das Festival bereits gesehen. Für uns ist es wichtig, alles an einem Ort zu haben.“

Von Uwe Janssen