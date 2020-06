Hannover

Der lang ersehnte Neuanfang – er ist ein Ende. Nach Wochen der Corona-Zwangspause hat die Staatsoper im Open-Air-Exil des Gartentheaters Herrenhausen wieder zu spielen begonnen. Seit Freitag können dort vor jeweils 197 Zuschauern wieder Opern, Ballettabende und Konzerte aufgeführt werden. Zum Auftakt gab es eine szenische Version von „Le vin herbé“, der 1942 uraufgeführten Tristan-und-Isolde-Version des Schweizer Komponisten Frank Martin. Regisseur Wolfgang Nägele begreift dieses „Lied von der Liebe und vom Tod“ als düstere Parabel: Der ganze Abend ist eine Beerdigung, bei der gleich zu Beginn symbolträchtig weiße Lilien am Bühnenrand liegen.

Soll hier in aller Unschuld das althergebrachte Musiktheater zu Grabe getragen werden? Gespielt wird schließlich nicht die berühmte rauschhaft-individualisierte Nacherzählung von Richard Wagner, die seit 150 Jahren zum Standardrepertoire jedes ambitionierten Opernhauses gehört, aber wegen ihrer riesigen Besetzung nun wohl länger nicht mehr erklingen wird. Frank Martins halb so altes „weltliches Oratorium“ ist vielmehr der Gegenentwurf zu Wagners hochromantischer „Handlung in drei Aufzügen“: Es greift zurück zu den hochmittelalterlichen Quellen der Geschichte, bei denen die Figuren nicht von der eigenen Leidenschaft getrieben werden, sondern von Schicksal und Standesethos. Gleichzeitig öffnet „Le vin herbé“ das Tor zur Moderne und findet hörenswerte Ausdrucksmöglichkeiten jenseits ausgetretener harmonischer, melodischer und rhythmischer Pfade.

Gewaltiges Veränderungspotenzial

Natürlich ist es möglich, dass Hannovers Opernintendantin Laura Berman das durchaus exotische Stück allein wegen seiner praktischen Besetzung für den Wiederbeginn in Herrenhausen ausgewählt hat. Um es aufzuführen braucht man schließlich nur zwölf Sänger, die auch gleich den Chor stellen, sowie sieben Streicher und eine Pianistin – in Corona-Zeiten ist das eine Mannschaftsstärke, die nicht nur den musikalischen, sondern auch allen hygienischen Anforderungen gerecht werden kann. Wahrscheinlicher aber ist, dass hier demonstriert werden soll, wie die Krise auch als Chance zu verstehen sein könnte: Die Institution Oper muss eben nicht immerfort dieselben Stücke reproduzieren – das Veränderungspotenzial ist gerade hier gewaltig.

Allerdings ist Veränderung oft auch mit Verlust verbunden: Der Abwesenheit von vertrauten Zusammenhängen lässt Martins Musik zunächst etwas sperrig erscheinen. „Le vin herbé“ ist kein tönender Eskapismus, mit dem der Zuhörer sich fallenlassend in bessere Welten entrücken kann. Die Partitur erscheint vielmehr auf eine fast unerbittliche Weise logisch und klar. Sie folgt eigenen Reihen und Mustern und schafft sich so auch ihre eigenen Gesetze. Man muss sie zumindest ansatzweise verstehen, um hören zu können, wie Liebe hier Herzen aus dem Takt bringen und welche unbezwingbare Sehnsucht auch in atonalen Melodien stecken kann.

C-Dur im Gegenlicht

Die Produktion in Herrenhausen macht es den Zuhörern dabei manchmal etwas schwer. Die Ablenkung einer Aufführung unter freiem Himmel – bei der Premiere gehörten dazu auch leichte Schauer – helfen nicht dabei, sich in die Klänge so zu versenken, wie die Musik es mit ihren arachisch-klösterlichen Bezügen oft einfordert. Auf der anderen Seite kann die Weite des Gartentheaters dazu animieren, Höreindrücke zu öffnen: Das überraschende C-Dur im ansonsten eher prosaischen „Liebestod“ Isoldes entfaltet hier im Gegenlicht des Bühnenhintergrunds erhebliche Sogwirkung (Bühne: Marvin Ott, Licht: Susanne Reinhardt, Kostüme: Irina Spreckelmeyer). Spätestens jetzt weiß man, welche Glücksmomente diese raffiniert zurückhaltende Musik offenbaren kann.

Vor allem die Sänger tragen dazu viel bei: Solisten wie Rodrigo Porras Garulo (Tristan), Nikki Treurniet (Isolde), Nina van Essen (Brangäne) und Germán Olvera (König Marc) fügen sich immer wieder auch zu einem staunenswert homogenen und farbig leuchtenden Chorensemble. Das kleine Orchester kann da unter den neuartigen Abstandbedinungen und mit elektronischer Verstärkung noch nicht ganz mithalten. Was der künftige Generalmusikdirektor Stephan Zilias dazwischen an Koordinierungsarbeit leistet, ist aber bewundernswert: Auch hier scheint eine gute Zukunft für die Oper auf.

Die wurde vor der am Ende ausgiebig beklatschten Aufführung auch von prominenten Eröffnungsrednern beschworen: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay erinnerte an die große Operntradition in Herrenhausen und Niedersachsens Kulturminister Björn Thümler zog die Analogie zum hoffnungsvollen Neustart nach dem Zweiten Weltkrieg.

Weitere Vorstellungen von Frank Martins „Le vin herbé“ beginnen am 21., 24., 26. und 28. Juni sowie am 4., 8., 10. und 12. Juli jeweils um 21 Uhr im Gartentheater Herrenhausen . Karten gibt es im Webshop der Staatsoper und unter Telefon (05 11) 99 99 11 11.

