Die Eltern sind gestorben, die Erinnerung beginnt. Frank Witzel, Jahrgang 1955, und schon in seinem mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“ aus der eigenen Biografie schöpfend, beginnt, Tagebücher, Notizen, Filme, Fotos und Dokumente seines Vaters durchzusehen. Im Nachlass, das ist seine Hoffnung, muss sich doch etwas finden, was zu gebrauchen ist, eine Schnittmenge, um sich den Rätseln der eigenen fragilen Künstlerexistenz und den bürgerlichen Leben seiner Eltern zu nähern.

Dabei war dem Anschein zu misstrauen. „Die süffig erzählte Lebensgeschichte, die einem gar keine andere Wahl lässt, als sich ihr zu überantworten, hatte, gerade wenn ich auf meine eigene Lebensgeschichte schaute, etwas Unwahres, weil sie das brüchige Gerüst, das alles notdürftig zusammenhielt, mehr oder weniger gekonnt verschleierte und hinter einer fein ausgepinselten Staffage dem Blick entzog“, schreibt Witzel an einer Stelle. Die Eltern, ein autoritärer Musiker und seine aus Schlesien vertriebene Frau, waren beschäftigt, sich spät und mit der Haltung „unhinterfragter Realität“ den Aufsteigerwunsch vom Eigenheim zu erfüllen, das Bekannte längst besaßen.

Witzel erzählt rückhaltlos offen

Doch hinter den Gardinen, zwischen Adenauer, Beatles und „ Aktenzeichen XY“, die Hölle. Schläge und Standpauken vom Vater, die unergründliche Mutter schweigt. Den Sohn erschrecken regelmäßige Drohungen, das Kind wegzugeben ins Heim. Wenn Frank noch dachte, er befinde sich in einer Diskussion mit dem Vater, hatte der ihm wegen Aufsässigkeit schon eine Backpfeife verpasst. Im Regal finden sich Neuauflagen von Ratgebern kaum vergangener Jahrzehnte. Das Menschenbild der Nazi-Zeit wirkt weiter im neuen Staat, im Privaten und Politischen.

Frank Witzel erzählt in seinem Roman, der eigentlich eine Autobiografie ist, mit rückhaltloser, mitunter therapeutischer Offenheit die Geschichte einer Kindheit im autoritären Geist der jungen Bundesrepublik. Am Ende erhält er mehr Fragen als Antworten. Am Schluss heißt es: „Man versucht mit aller Kraft auf die Lösung zu kommen und weiß doch, dass sie einen nur enttäuschen kann.“

