Zu Lebzeiten gefeiert, danach komplett vergessen. So erging es dem englischen Komponisten Frederic Cliffe (1857–1931). Jetzt erlebte er in der Marktkirche ein fulminantes Comeback. Das Unternehmen Aoide-Classics hatte mit seinem Orchester zum Konzert „Unknown Britain“ eingeladen und präsentierte die deutsche Erstaufführung der 1. Sinfonie des damals 32-jährigen Cliffe. Das war eine aufregende Entdeckung. Denn man begegnete einem rund 45-minütigen symphonischen Meisterwerk von überraschender Frische, Kreativität und künstlerischer Tiefe.

Verdienstvolle Wiederaufführung

Das unter dem Namen Aoide Sinfonie spielende Orchester vereinte unter der sicheren Leitung von Gerd Müller-Lorenz junge Menschen aus zwölf Nationen. Man hörte trotz kleiner Unsicherheiten im Zusammenspiel insgesamt ein klangschönes Ensemblespiel mit feinen dynamischen Abstufungen und bemerkenswerten Sololeistungen in den Bläsern. Kaum zu verstehen, dass es 130 Jahre dauerte, bis diese herrliche Musik in Deutschland angekommen ist. Umso verdienstvoller, dass es nun geschehen ist. Dafür gab es in der sehr gut besetzten Marktkirche viel Beifall.

Gerd Müller-Lorenz dirigiert die Aoide Sinfonie in der Marktkirche. Quelle: Navid Bookani

Die beiden anderen Werke des Konzertes waren eher „Known Britain“. Denn da gab es erst Händels Wassermusik in der interessant symphonisch aufbereiteten Version von Hamilton Harty (1879–1941) und das Cellokonzert in D-Dur von Joseph Haydn.

Dass dabei Radiophilharmonie-Cellist Oliver Mascarenhas den Solopart übernahm, erwies sich als Glücksfall. Mit einer ausgewogenen Synthese von Innerlichkeit und virtuoser Spielfreude prägte er das Konzert auf persönliche Weise. Viel Beifall, den er mit der ganz nach innen gespielten Sarabande aus Bachs 2. Solosuite in d-Moll erwiderte.

Die Veranstalter hatten das Konzert in einen inhaltlichen Zusammenhang mit dem Reformationsfest gestellt und die Landeskirche als Partnerin gewonnen. Ein solcher theologischer Bezug bleibt bei diesem Programm aber trotz eines lebendig erklärenden Grußwortes von Landesbischofs Ralf Meister diskussionswürdig.

Von Claus-Ulrich Heinke