Künstler ohne Mund-Nasen-Maske in einer Galerie, Küsschen auf der Bühne, dicht an dicht sitzende Zuschauer: Die HAZ hat in einem Bericht Beobachtungen aus einigen Einrichtungen der freien Kulturszene Hannovers thematisiert. Die Darstellung über mangelnde Einhaltung der Corona-Vorschriften stieß auf scharfe Kritik sowohl aus der Szene als auch von Lesern. Hier lesen Sie Reaktionen, die die Redaktion erreicht haben. HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt antwortet auf die Vorwürfe.

Gemeinsamer Brief mehrerer hannoverscher Künstler: „Freie Szene über einen Kamm geschert“

Wir sind entsetzt. In seinem Einwurf diagnostiziert Ronald Meyer-Arlt anhand des Fehlverhaltens Einzelner eine generelle „ Sorglosigkeit der Kulturschaffenden“. Natürlich gibt es in der freien Szene wie überall in der Gesellschaft Menschen, die ihr momentanes Befinden über den Infektionsschutz und die nötige Verantwortung stellen. Aber es gibt eben auch die vielen, vielen anderen freien Künstler und Künstlerinnen, die die Notwendigkeiten dieser schwierigen Zeit verstanden haben und die versuchen, unter den erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen dennoch interaktive Kunst zu schaffen.

Unsere Arbeit ist existenziell bedroht, die Folgen eines erneuten Lockdowns wären nicht auszudenken. Schon jetzt resignieren viele freie Künstlerinnen und Künstler und suchen sich einen anderen Beruf. Um weiterhin Kultur schaffen zu können, sind wir deswegen andererseits auf Loyalität und Solidarität der Öffentlichkeit, unseres Publikums und der Medien angewiesen: Zum Beispiel, indem sie unsere Anliegen im Netz oder auf Kundgebungen öffentlich unterstützen. Indem sie unsere mit aufwendigen Hygienekonzepten und Sicherheitsmaßnahmen geplanten Veranstaltungen besuchen. Ganz sicher aber nicht, indem sie die ganze freie Szene über einen Kamm scheren und als sorg- und verantwortungslos diffamieren.

Worüber werden Sie zukünftig noch schreiben, Herr Meyer-Arlt, wenn wir angeblich so sorglosen freien Künstlerinnen und Künstler nicht mehr von unserer Berufung leben können? Anne Harer, Christoph Harer, Maria Pache (la festa musicale); Dorothee Palm (Hannoversche Hofkapelle und #kulturverhungert); Bernward Lohr, Anne Röhrig, Danya Segal (Musica Alta Ripa); Thomas Posth (Orchester im Treppenhaus); Lenka Zupkova (Musikensemble Megaphon); Martha Bijlsma (Flex Ensemble); Justus Barleben (Voktett Hannover)

Das antwortet HAZ-Chefredakteur Hendrik Brandt :

Sehr geehrte Briefautorinnen und -autoren,

erlauben Sie bitte, dass ich Ihnen an dieser Stelle kurz antworte – auch im Sinn einer Einordnung der Redaktion für alle Leserinnen und Leser, die sich hier sowie in den sozialen Medien an der Diskussion zu unserem Artikel beteiligt haben.

Zunächst: Ich verstehe gut, was Sie meinen. Die Kultur, die vermeintlich kleine zumal, hat es in diesen Monaten extrem schwer. Und Besserung ist nicht in Sicht. Da mag es wie ein Nackenschlag wirken, wenn sich die Zeitung über die mangelnde Einhaltung von Corona-Regeln in der Szene beklagt. Nur: Die Beobachtungen, die dem Text zugrunde liegen, sind nun einmal in der Welt. Es hat sich hier oder da offensichtlich eine gewisse Sorglosigkeit aus dem vergleichsweise unbeschwerten Sommer in den Herbst herübergerettet. Sie passt – nach allem, was wir wissen – nicht zur aktuellen Infektionssituation. Das hat unser Reporter im Umfeld kultureller Arbeit in der Region wahrgenommen und berichtet. Das ist seine Aufgabe.

Ein andere Frage ist jedoch, in welcher Form man mit den Wahrnehmungen umgeht. Und da gebe ich Ihnen recht: Wir hätten die Detailnotizen aus der freien Kulturszene nicht in der Größe und zu sehr verallgemeinernd auf unseren Kanälen platzieren sollen. Das gilt vor allem für die gedruckte Zeitung. Und auf haz.de hätten wir auf den Begriff „Superspreader“ verzichten sollen – der Text im Netz ist inzwischen entsprechend angepasst. Da haben wir Fehler gemacht.

Kurzum: Wir wollen und werden auch weiterhin kritisch mit allen Bereichen des Lebens umgehen – die Kultur in jeder Form kann da keine Ausnahme bilden. Aber: Wir werden verstärkt darauf achten, welche Form und welcher Rahmen für die Dokumentation von Beobachtungen jeweils angemessen ist.

Mit den besten Grüßen,

Ihr Hendrik Brandt, Chefredakteur

Thorsten Encke von musica assoluta: „Ein Outing als Besserwisser“

Dieses ist beispiellos. Der Ressortleiter Kultur der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung stellt die freie Kulturszene unter Generalverdacht. Und führt die Sorglosigkeit einzelner Kulturschaffender im Umgang mit Corona auf „gnadenlose Selbstüberschätzung“ und kleinlichen Egoismus „im kleinen Kulturbereich“ zurück. Dieser an Ignoranz kaum zu überbietende Artikel offenbart für mich vor allem eines: Hier macht jemand seiner Verachtung für freie, unabhängig denkende Künstlerinnen und Künstler Luft. Dass er sich damit nur als Besserwisser outet, der die wesentliche Fakten im kreativen, verantwortungsvollen und professionellen Umgang der freien Kultur mit Corona ignoriert, ist die ganze Essenz dieses „Artikels“. Thorsten Encke, künstlerischer Leiter musica assoluta, Hannover

Team Freies Theater Hannover : „Machen Sie sich selbst ein Bild“

Sehr geehrtes Publikum, liebe Freunde des freien Theaters und der freien Kunstszene, wir laden Sie herzlich ein, die jetzt gerade neu entstehenden Produktionen und Premieren in den Spielstätten und Spielorten der freien Theater anzusehen! Damit unterstützen Sie die sowieso angeschlagene Kunst- und Kulturszene der Stadt. Machen Sie sich ein Bild von dem professionellen Umgang mit der Pandemie vor Ort und lassen Sie sich bitte nicht verängstigen. Informieren Sie sich im Vorfeld online oder direkt am Spielort ihrer Wahl nach den Sicherheits- und Hygienemaßnahmen für die jeweilige Veranstaltung. Ihre und unsere Gesundheit liegt uns am Herzen.

Leider hat Ronald Meyer-Arlt sich nicht ausreichend über die professionellen, organisatorischen Maßnahmen aller freien Theater informiert und sich stattdessen verallgemeinernd und diffamierend gegenüber den freien Kunstschaffenden geäußert. Inka Grund, Elke Cybulski und Jonas Vietzke, Sprecher*innen Team Freies Theater Hannover

HAZ-Leserin Andrea Tiedemann aus Garbsen : „Nie ein Grund zur Klage“

Ihr Artikel, in dem von freien Theatern als neuen Corona- Hotspots berichtet wird, hat mich sehr verärgert. Wir sind sehr kulturaffin und kennen uns deshalb in Hannovers „Szene“ gut aus. Mehrfach haben wir Veranstaltungen mit Hygienekonzepten besucht und nie Grund zur Klage gehabt. Nur ein Beispiel: Das TAK und das Apollo haben sich zusammengetan und geben Vorstellungen im Pavillon – alles einwandfrei. Andrea Tiedemann, Garbsen

Gemeinsamer Brief mehrerer Kulturschaffender: „Schlicht eine Frechheit“

Anders als der Artikel impliziert, sind stringente Hygienekonzepte für uns als Veranstalter eine Grundvoraussetzung und überlebenswichtig. Deshalb und schon allein aus gesundem Menschenverstand setzen wir sie konsequent und professionell um. Uns Idealismus und Leidenschaft zuzugestehen – und daraus zu folgern, dass wir gerade deshalb nicht professionell arbeiten, ist schlicht eine Frechheit. Die individuelle Erfahrung des Autors bei der Premiere eines freien Theaters scheint doch eher die berühmte Ausnahme zu sein, die die Regel bestätigt. Pauschal festzustellen, große Staatsbetriebe seien vorsichtig, der Besuch kleiner Theater per se zu gefährlich, ist nicht nur schlicht unfair – es ist auch journalistisch unsauber. Susanne Müller- Jantsch/Pavillon, Jan-Hendrik-Schmitz/Theater am Küchengarten, Detlef Simon/DESiMOs spezial Club

