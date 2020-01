Hannover

Es ist ein Elend mit diesem Post-Hyper-Kapitalismus. Wir sind von uns selbst und anderen entfremdet bei gleichzeitiger massiver Individualisierung des Marktes. Unsere Arbeitskraft macht einige wenige reich und viele krank. So wirklich verstanden werden wir ja sowieso nur noch von den Werbealgorithmen großer US-amerikanischer Firmen. Und sowas wie Grundrechte gab es ja auch noch. Anders gesagt: Es ist ein schwerer Brocken, den das Theater Erlebnis mit der Produktion „Macht Party“ heben möchte.

Eine Theaterproduktion in drei Teilen

Die Bühne ist als Wohnung aufgebaut, Sitzplätze gibt es im Kraftraum, auf den Gartenstühlen des Terrasse, im Bad auf Kloschüsseln. Weiter hinten ist ein Kiosk aufgebaut, in dem es gegen Spende Süßigkeiten, Getränke und die Eintrittskarten zu „Macht Party“ gibt.

Im ersten Teil der Inszenierung spricht Inka Grund im Silberglitzerdress ein paar ausgewählte Stellen aus dem Grundgesetz über einen Beat ins Mikrofon während Tim von Kietzell sich als Party-DJ mit Equipment auf der Mülltonne betätigt.

Im zweiten Teil versucht sich Holger Kirleis an einer Workshop-Parodie, indem er das Publikum mit Münzen und Geldscheinen musizieren lässt und dabei marxistische Theorie erklärt: „Das ist jetzt auch ein bisschen Utopie, Überwindung des Systems.“ Im Kiosk werden währenddessen Dartpfeile auf eine Trump-Maske geworfen.

Der Teufel bringt Glück in der Dose mit

Im dritten Teil das Nachspiel im Himmel: Ein Teufel bringt einem vom menschlichen Selbstzerstörungstrieb frustrierten Schutzengel Glück in einer Dose vorbei, das sich auch wieder nur als vom System produziertes Produkt herausstellt, und es werden Momente verlesen, die das Publikum in der letzten Woche besonders glücklich gemacht haben.

Das Theater Erlebnis versucht hier einen Rundumschlag, eine Art Bestandsaufnahme des menschlichen Zustands in der Gegenwart. Was sind die Kräfte, die uns beeinflussen? Was ist Glück? Hilft Eskapismus, und wenn ja, wie viel?

Stellenweise lustig, manchmal auch klug

„Macht Party“ möchte gerne alles berühren, alles erzählen, das komplette Menschsein der Gegenwart erfassen. Dass die Inszenierung daran scheitern muss, ist ihr auch klar. „Macht Party“ zieht sich deshalb gerne in Albernheiten, in Meta-Theater mit Publikumsbeteiligung, in die Parodie der eigenen Mittel zurück und stellt damit auch seine eigenen Grenzen aus. Stellenweise ist das recht lustig, manchmal klug ausgedacht. Letztlich verheddert sich „Macht Party“ dann aber doch in der eigenen Zielsetzung, in der schieren gedanklichen Größe des Projektes, diesem gigantischen Brocken Gegenwart, der sich auch mit Mitteln aus der postdramatischen Spielkiste nicht aufbrechen sondern nur parodieren lässt.

Von Jan Fischer