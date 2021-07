Hannover

Ein Bambusschmetterling der Gruppe Colectivo Bambú de mujeres war die erste Installation auf der Freilichtgalerie am Kronsberg, nun folgt die Ausstellung „Kronsbeere“: Von Freitag, 9. Juli, bis zum 22. August verwandeln Benjamin Petersen und Kerstin Möller den Laubengang durch künstliche Begrünung mit Preiselbeeren, auch Kronsbeeren genannt, in eine temporäre Erlebnislandschaft. Bei der Aktion werden auch Upcycling-Elemente verwendet.

Besucher können die Installation mitgestalten

Durch unterschiedliche Faktoren und bewusst gelenkte Eingriffe ist die Installation ständigen Veränderungen ausgesetzt. Die Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, Elemente der Installation mitzugestalten, zum Beispiel im Rahmen eines Workshops.

Mit der Ausstellungsreihe möchte das Stadtteilzentrum Krokus bildende Künstler und Kollektive unterschiedlicher Szenen und Generationen unterstützen und ihnen eine Plattform geben. „Wir Kulturschaffenden brauchen Plätze, Orte an denen wir unsere Kunst präsentieren können“, sagt der künstlerische Projektbegleiter Edin Bajric. „Wir brauchen vor allem Orte, die neue Formate ermöglichen, die frei zugänglich sind, die viele Menschen erreichen.“ Diese Formate müssen nicht das klassische Format einer Galerie oder eines Kunstraumes bedienen, sondern sollen offen sein, sagt Bajric.

Erforschen neuer Räume

Das Künstlerduo Möller + Petersen aus Hannover arbeitet an der Schnittstelle von Installation, Sound-, Medien- und Performancekunst. Es setzt sich vor allem mit der Beziehung zwischen Mensch, Natur und Umwelt und dem Erforschen und Bespielen neuer Räume auseinander.

Kerstin Möller ist Choreografin, Medienkünstlerin, Musikerin und Soziologin. Sie ist Lehrbeauftragte an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe. Ihre Arbeiten hat sie unter anderem beim Next-Generation-Festival in Karlsruhe, auf Island und in Berlin präsentiert.

Ben Petersen ist Illustrator, Medienkünstler, Performer und Gärtner. Zu seinen Arbeiten zählen Zeichnungen, Animationen, Installationen, Videos, Projektionen und Performancekunst. Seine Videoarbeit „Alleinkommunikation“ wurde in Deutschland, Spanien und Portugal gezeigt. Als Performer arbeitete er unter anderem mit der Choreografin Elisabeth Schilling, der Compagnie Willi Dorner, der bildenden Künstlerin Aliénor Dauchez und dem freien Theater Commedia Futura in der Eisfabrik in der Südstadt zusammen.

Weitere Ausstellungen

Anschließend beschäftigt sich das Kollektiv Sophia’s Time in der Freilichtgalerie mit Frauenrechten weltweit: Zu sehen ist die Ausstellung „Sophia wandelt“ vom 27. August bis 10. Oktober. Waldemar Mirek und Thomas Smolka präsentieren vom 15. Oktober bis 28. November die Schau „Flugkraniche“.

Alle Künstler, die an der Ausstellungsreihe teilnehmen, beschäftigen sich mit Themen, „die uns global verbinden und einladen, gemeinsam etwas vor Ort zu erschaffen“, sagt die Krokus-Leiterin Parisa Hussein-Nejad.

Von Lisa Eimermacher