Friedenspreis des deutschen Buchhandels - Fotograf Sebastião Salgado zeigt die unmenschliche Suche nach „Gold“ Als erster Fotograf erhält Sebastião Salgado den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Ein Beispiel seines engagierten Schaffens sind die Aufnahmen aus der brasilianischen Goldmine von Serra Pelada. Ein neuer Bildband zeigt die Serie.

„Die Gier nach Gold ist nicht so leicht zu stillen“: Sebastião Salgado hat die Arbeit an der einst weltgrößten Mine in der Serra Pelada dokumentiert. Quelle: Sebastião Salgado