Hannover

Der Fall des Serienmörders Fritz Haarmann ist vielfach medial aufgearbeitet worden: Es gibt Bücher, Theaterstücke, Musik und Filme über Haarmann, der in Hannover am 15. April 1925 hingerichtet wurde. Ihm wurde der Mord an 24 jungen Männern vorgeworfen.

Nun erscheint ein neues Haarmann-Buch. Der Journalist und Schriftsteller Dirk Kurbjuweit hat einen „ Kriminalroman“ – so der Untertitel – über den Fall Haarmann geschrieben. Kurbjuweits Held ist der Kommissar Robert Lahnstein. Ein Mann, der von Alpträumen geplagt wird (er war Flieger im Ersten Weltkrieg, Frau und Sohn sind gestorben), der mit harten Gegnern zu kämpfen hat (sein national und kaisertreu ausgerichteter Kollege, die Presse, die phlegmatische Stadtbevölkerung) und der ein Ziel hat: Er will die das Böse bekämpfen.

Dirk Kurbjuweit: „Haarmann. Ein Kriminalroman“. Penguin, 316 Seiten, 22 Euro. Quelle: Penguin

Das Böse ist hier nicht nur der Massenmörder, der auffällig wenig Spuren hinterlässt, das sind hier auch die reaktionären Kräfte in den Zwanzigerjahren. Kurbjuweit will die Zeit der Verrohung beschreiben und in Zusammenhang mit Haarmanns Morden bringen. Das funktioniert leider nicht so gut.

Konstruierte Handlung

Manches ist arg konstruiert – etwa, wenn sich Ermittler Lahnstein von Haarmann im Restaurant zu Pferdefleisch überreden lässt, das ihm dann irgendwie verdächtig schmeckt. Oder wenn der Kommissar fast eine Liebesbeziehung mit Haarmanns Schwester eingeht, die einen Tabakladen betreibt. Und wenn Lahnsteins Vater, der ebenfalls bei der Kriminalpolizei war, seinem Sohn von einem Entführungsfall erzählt, bei dem die Beamten den Entführer folterten, um herauszufinden, wo er das entführte Kind versteckt hat, drängt sich plötzlich der Mordfall Jakob von Metzler aus dem Jahr 2002 in die Haarmann-Geschichte. Kurios.

Dirk Kurbjuweit : „ Haarmann . Ein Kriminalroman “. Penguin., 316 Seiten, 22 Euro. Am Mittwoch, 11. März, stellt Kurbjuweit sein Buch in der Buchhandlung Hugendubel , Bahnhofstraße 14, in Hannover vor.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt