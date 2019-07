Hannover

„Das radikale Festival von nebenan“: Für seine siebte Auflage Anfang August haben die Macher des Fuchsbau Festivals einen Slogan gewählt, der all das auf den Punkt bringen soll, was das Festival für die einen sperrig und für die anderen schillernd wirken lässt.

Auf dem Gelände einer ehemaligen Ziegelei bei Lehrte entstehen für drei Tage aufwendig gestaltete Konzertbühnen, Tanzflächen, Ausstellungsräume und Podien für Vorträge und Diskussionen. Hinter der außergewöhnlichen Mischung steckt ein kuratorisches Team aus Mittzwanzigern mit zum Teil inzwischen achtjähriger Erfahrung.

Sie haben als kulturell und politisch engagierte Jugendliche aus Hannover angefangen, sich genau die Veranstaltung zu basteln, die sie selbst gern besuchen würden. Heute sind sie Kultur-, Politik-, Wirtschafts-und Geisteswissenschaftler – Profis, die sich ehrenamtlich für ihr Festival engagieren, während sie die Kapazitäten dafür mit anderen Aufträgen finanzieren. Ihren Anspruch, die eingeladenen Künstler fair zu bezahlen, verwirklichen sie mithilfe von Förderern und Ticketverkäufen.

„Wir versuchen, Inklusion sehr ernst zu nehmen“, sagt Luna Ali. Die 26-Jährige studierte Literarisches Schreiben und Ethnologie in Leipzig. Gemeinsam mit dem 27-jährigen Christoffer Horlitz, der in Berlin Politik studiert, ist sie im Festivalteam für das Thema Diskurs zuständig. „Ein Ehrenamt ist immer exklusiv, weil es Ressourcen erfordert“, sagt sie. Sie arbeitet daran, nicht nur ein diverses Team zu ermöglichen, sondern auch eine heterogene Publikumsstruktur, zum Beispiel durch Sozialtickets oder 100 Tickets, die an ehrenamtliche Organisationen gespendet werden sollen. „Am Ende ist alles eine Frage der Umverteilung“, sagt Ali.

Auch „Supermakt“, das Schwerpunktthema des diesjährigen Festivals, befasst sich mit Märkten und Kapitalismus, mit Freiheitsversprechen und Solidarität. „Die Idee, dass wir unser kollektives Verhalten verändern müssen, spricht ja aktuell eine breite Zielgruppe an“, sagt Ali. Das Festival greift das auf: Hier sollen die Besucher über Mode und Luxus, über Masse und Medien, Lokales und Globales nachdenken und diskutieren können.

Die Kuratoren haben Menschen eingeladen, die mit solchen Themen künstlerisch umgehen. Musikalisch bewegt sich das Spektrum dabei zwischen Elektronik und Experiment, Avantgardepop und Neoklassik – immer verbunden mit Neugierde und Offenheit. „Musik kann sehr politisch sein“, sagt Ali. Alle Festivalinhalte greifen gleichberechtigt ineinander, betont Horlitz: „Es gibt bei uns kein Haupt- und Rahmenprogramm.“ Die Kuratoren spüren Neues und Ungewöhnliches auf und nehmen manchmal sogar Trends vorweg.

Mit dem richtigen Ruf gelingt es aber auch, namhafte Künstler zu gewinnen. Sascha Ring, der seine tanzbaren, filigranen Elektrosounds unter dem Namen Apparat produziert, hat für seinen einzigen Festivalauftritt in diesem Sommer Lehrte gewählt – spätestens seit seiner Titelmelodie für die Netflix-Serie „Dark“ ist er einem größeren Publikum bekannt. Das gilt auch für Jungstötter, der erst vor wenigen Monaten mit seinem Solodebüt beeindruckte, oder für die junge Autorin Ronya Othmann, die gerade in Klagenfurt den Publikumspreis gewonnen hat. Die Gesprächspartnerin für einen Diskurs über die Ästhetik des Protests ist ein internationaler Star: Die britische Transgender-Aktivistin Munroe Bergdorf hat als Model und Autorin in kurzer Zeit großen Einfluss gewonnen.

Den größten Aufwand erfordert in diesem Jahr ein neoklassisches Experiment mit der Jungen Norddeutschen Philharmonie. Das Ensemble interagiert dabei mit visuellen Künstlern und Programmieren, die den Datenfußabdruck des Festivals untersuchen. „Manchmal muss man für Menschen und Ideen einfach neue Kontexte schaffen“, sagt Horlitz. Dann kann es gelingen, nicht nur intellektuell, sondern auch sinnlich zu überraschen. Beides zusammenzubringen macht das Fuchsbau Festival aus.

Das Fuchsbau Festival Das Fuchsbau Festival findet vom 9. bis 11. August auf dem Zytanien-Gelände bei Lehrte statt. Festivaltickets inklusive Camping für 84,95 Euro, Festivaltickets ohne Camping für 69,95 Euro und Tagestickets für 19,95 beziehungsweise 29,95 Euro sind auf www.fuchsbau-festival.de erhältlich. Dort findet sich auch eine vollständige Programmübersicht.

Von Thomas Kaestle