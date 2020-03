Hannover

Für Andrew Manze ist die Sache klar: „Das ist endlich eine Qualitätsbühne für ein Qualitätsorchester“, sagt der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie zum Ergebnis der monatelangen Umbauarbeiten im Großen Sendesaal des Funkhauses am Maschsee. Seit Juni vergangenen Jahres war der Spiel- und Probenort des Orchesters geschlossen. Eigentlich sollte der Saal im Januar wiedereröffnet werden, doch erst verzögerte ein Asbestfund unter der Bühne die Arbeiten, dann kamen Schwierigkeiten bei der Lieferung der passenden Stahlträger und Hydraulikelemente dazu. Nun ist die Bühne fertig – und trotzdem muss die Eröffnung weiter verschoben werden. Wegen des Coronavirus hat der NDR die für kommende Woche geplanten Konzerte mit Filmmusik in den September verschoben.

Bittere Eröffnung

„Es ist schon bitter, dass das jetzt passiert, wo wir endlich wieder spielen könnten“, sagt Matthias Ilkenhans, der Manager des Orchesters. Doch natürlich sei der Schutz des Publikums vorrangig. Darum will man bei dem Orchester auch „keine Hilfsmittel“ anwenden, um die Zuschauerzahl pro Vorstellung unter 1000 Besucher zu drücken, wie die Oper es derzeit plant. Veranstaltungen mit mehr Zuschauern hatte die Region Hannover zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Epidemie am Dienstag untersagt.

100.000 Besucher pro Jahr

Insgesamt passen 1200 Zuhörer in den Großen Sendesaal, in einer gewöhnlichen Spielzeit kommen so mehr als 100.000 Besucher zusammen. In dieser Saison wird die Bilanz allerdings deutlich schwächer ausfallen.

Gekostet hat der Umbau rund 3,1 Millionen Euro, die Summe trägt der NDR. Seit vier Jahren haben das Orchester und die Gastkünstler zuletzt im Funkhaus auf einer provisorischen Bühne aus Konstruktionsholz gespielt. Bei den letzten Umbauarbeiten im Funkhaus im Jahr 2004 wurde zwar der Zuschauerraum grundlegend renoviert, die Bühne blieb aber im Originalzustand von 1960 und wurde nur notdürftig repariert, als sie sich als nicht mehr sicher erwies.

Mit dem neuen Podium sollen nun auch die Akustik auf der Bühne und im Saal verbessert werden. Dafür gibt es eine neue Wand hinter und seitlich der Spielfläche. Die relativ hohe Konstruktion aus schweren Gipsplatten, die mit Eichenfurnier verblendet sind, hat der Münchner Architekt Jörg Lilleike daher streng nach den Vorgaben der Akustiker entworfen.

Besserer Klang, mehr Toiletten

Verantwortlich für den neuen Klang ist das Büro Peutz, das zuletzt erfolgreich auch für den richtigen Ton im neuen Kulturpalast Dresden und in der Philharmonie Essen gesorgt hat. Die Trompeter Stefan Schultz und Alexander Mayr sind zuversichtlich, dass nun auch Hannover einen guten Konzertsaal hat. „Der Klang ist sehr reich und wird schön größer“, sagt Mayr, der die ersten Töne auf der neuen Bühne gespielt hat. Und sein Kollege Schultz hat bereits beobachtet, dass die Töne viel klarer im Zuschauerraum ankommen als bisher. Neben dem neuen Podium wurden auch einige Verbesserungen im Foyer des Sendesaals vorgenommen. Unter anderem gibt es dort jetzt neue Möbel und mehr Besuchertoiletten.

Dirigent Manze ist nun gespannt auf die ersten Proben mit dem Orchester. Statt auf Konzerte bereiten sich die Musiker ab der kommenden Woche auf CD-Aufnahmen vor, die ursprünglich später stattfinden sollten. Wie es danach weitergeht, sei derzeit offen, sagt Manze. „Wir haben noch keine Antworten auf die neuen Fragen, die Corona mit sich bringt.“

3,1 Millionen Euro für den Umbau

Der Dirigent ist aber schon jetzt überzeugt, dass der hohe Aufwand sich gelohnt hat. „Diese Bühne wird hier für viele Jahrzehnte gut funktionieren und ist ein großer Gewinn für Hannover“, sagt er. Gekostet hat der Umbau rund 3,1 Millionen Euro.

