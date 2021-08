Hannover

Alle sind sie da: das Okapiposter, das er sich so gewünscht, aber dann doch nicht zum Geburtstag bekommen hat. Das Hochhaus mit dem wehenden Haar, die menschenverachtende Untergrundmusik, der Saharasand, den man ja mal mit rassistischer Polizeigewalt vergleichen kann. Das Nuttenauto, die Freunde der Realität und die Leute, die geweint haben beim Nana-Mouskouri-Konzert. Funny von Dannen beglückt sein Publikum (immerhin 250 Leute vor der großen Bühne des Komm-Raus-Festivals im Ricklinger Bad) mit vielen alten Bekannten. Aber er hat auch ein paar neue Lieder dabei: Er singt vom Corona-Liebespaar und von der Vollbeschäftigung phantasiebegabter Menschen in der Coronazeit. Wer zum Beispiel nach Wörtern sucht, die die Vokale A und O in sich tragen – Bahnhof, Fallobst, Anton, Pastor, Knallkopp –, kann lange grübeln. Auch eine Art, durch die Pandemie zu kommen.

Funny van Dannen macht nicht viele Worte zwischen seinen Lieder. Er singt ein Lied nach dem anderen. Mehr als vierzig Lieder schafft er an diesem regnerischen Abend. Manche sind traurig, mache sind lustig, jedes ist auf seine Art verträumt. Funny van Dannen ist etwas böse („Morgen gehen wir wieder Tiere töten“ heißt es im Jägerlied) und immer auf angenehme Art melancholisch. „Es sind zu wenige an einem Umsturz interessiert“ singt er resigniert. Aber vor allem ist er poetisch. Er hat die Fähigkeit, das Besondere im Alltäglichen zu sehen („Senf fängt mit den Buchstaben von Sechs an und endet mit denen von Fünf“) und die angenehme Künstlereigenschaft, das Bestehende nicht allzu ernst zu nehmen.

Von einer zarten Traurigkeit durchwoben

Viele seiner Lieder sind – auch wenn sie sich wie Schlager anhören – von einer zarten Traurigkeit durchwoben. Er tritt ganz uneitel auf und singt mit angenehmer Stimme. Und manchmal überrascht er mit lebensnahe Weisheiten. Stimmt, denkt man, wenn er singt: „Ich kann nicht übers Wasser gehen, doch es läuft an mir herab“.

An den Zuschauern ist das Wasser nur ein bisschen herabgelaufen. Die klatschten auch schon mal im Takt mit (einer tanzt sogar auf dem Tisch) und forderten lautstark eine Zugabe. Funny van Dannen gibt sie gerne, sein Repertoire ist ja groß genug. Nach zwei Stunden ist allerdings Schluss, die Anwohner sollen nicht gestört werden.

Die nächsten Konzerte in der Komm-Raus-Reihe: Am 2. September gastiert „Gankino Circus“, am 3. September treten Mr. Hurley & Die Pulveraffen auf.

Von Ronald Meyer-Arlt