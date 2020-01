Hannover

Eine ungewöhnliche Zusammenarbeit: Die freie Theatergruppe Frl. Wunder AG und das Staatstheater haben mit „Furien des Erinnerns“ eine gemeinsame Produktion auf die Bühne des Ballhofs Zwei gebracht. Die Staatstheater-Schauspielerinnen Sabrina Ceesay und Alrun Hofert und die Mitglieder des freien Theaterkollektivs Verena Lobert und Merleen Wolter brachten als titelgebende Furien die Lebensläufe von acht nahezu vergessenen Künstlerinnen zurück in das Gedächtnis der Gegenwart.

Konzeption und Regiearbeit des Abends entwickelte das Kollektiv gemeinsam. Dabei musste man sich vor diesen Rachegöttinnen nicht fürchten. Denn mit comicartigem Furien-Outfit verzichteten sie auf Aktionen der Rache. Vielmehr machten sie sich zu engagierten Anwältinnen ihrer im Dunkel der Geschichte verschwundenen Kolleginnen.

Durchglüht vom Zorn

Darunter sind die erste Konzeptkünstlerin und Dadaistin Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927) und die Begründerin des Modern Dance Loie Fuller (1862-1928). Gleichwohl durchglühte der Zorn über das patriarchalisch bestimmte Erinnerungssystem die Szenen und bekam mit immer wieder explodierender Spielwut performative Gestalt. Dabei verwandelten sich die Furien mit beachtlicher Wandlungsfähigkeit in die jeweilige Künstlerin.

Keine Angst vor Rachegöttinnen: Szene aus „Furien des Erinnerns“. Quelle: Katrin Ribbe

Drei Beispiele: Alrun Hofert stieg mit einer herrlichen Sissi-Persiflage in die Erinnerung an Katharina Schratt (1853-1940) ein, gefeierte Wiener Hofschauspielerin und Geliebte Kaiser Franz Josephs; Sabrina Ceesay erzählte mit szenischen Akzenten und groovendem Song die bewegende Geschichte der Sklavin Phillis Wheatley (1753-1784), die zur ersten afro-amerikanischen Dichterin wurde; atemberaubend die Erinnerung an die Kabarettistin, Tänzerin und Puppenspielerin Cilli Wang (1909-2005), die in einem holländischen Versteck vier Jahre lang der Verfolgung durch die Nazis entging. Ihren Tanz mit einer Puppe machte Alrun Hofert durch konzentrierter Innigkeit, bei der zugleich die Verzweiflung der Verfolgten durchschien, zum anrührenden Höhepunkt des Abends.

Dialog mit Videos

För Künkel schuf mit einer mobilen Wand, Bühne und Erinnerungsarchiv zugleich, sowie wenigen Versatzstücken schnelle Variationsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Spielorte der acht Biografien. Ein Glücksfall war die Mitwirkung des preisgekrönten Fotografen Moritz Küstner, der mit kreativen Videos optische Dialogflächen zum jeweiligen szenischen Geschehen schuf.

Kreative Videos: Szene aus „Furien des Erinnerns“. Quelle: Katrin Ribbe

„Furien der Erinnerung“ ist ein geistreicher, unterhaltsamer und zugleich nachdenklich stimmender Theaterabend, der tiefe Erinnerungsspuren hinterlässt. Am Ende führten andauernde Bravo-Rufe zu einem langen Verbeugungsfinale.

Die nächsten Vorstellungen sind am 24. und 25. Januar sowie am 16. Februar.

