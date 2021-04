Hannover

Die Furys haben nicht nur ein neues Album („Now“ – lesen Sie hier unsere Rezension). Es gibt sie jetzt auch zum Nachlesen. Die hannoversche Autorin Illi Hinzberg hat in die Tasten gehauen, soeben ist ihr Buch „Schlachthofromanze – verliebt in Fury in the Slaughterhouse“ erschienen. Es passt total gut zur Band, von der es handelt. Es ist kein Enthüllungsbuch und kein Hymnus. Es ist Fury-esk ehrlich, laut und schnodderig, es riecht nach Glocksee, Bandbus und Backstage, kurz gesagt: Es rockt!

Eines der ältesten Fury-Fotos im HAZ-Archiv: Die beiden Wingenfelder-Brüder (Thorsten (2. v. l.) und Kai (2. v. r.) 1996 im alten Backstage-Bereich des Capitol am Schwarzen Bär – damals hatte die Band den Laden an vier Abenden in Folge ausverkauft. Quelle: Jochen Lübke (Archiv)

Dass Hinzberg (und damit auch die Leserinnen und Leser) in 26 klugen und kurzweiligen Kolumnen und Kapiteln richtig nah dran kommt, ist der Verflechtung ihrer eigenen Biografie mit der der Band geschuldet. Ende der Neunzigerjahre gab die Autorin als gestandener Punk erstmals und eher zufällig ihr Geld nicht für ein Bad-Religion-Album, sondern für ein Fury-Konzert aus. Beim Schlussakkord war sie Fan. Wohlgemerkt: Fan, nicht Groupie.

Sie reiste trotzdem der Band bald von Konzert zu Konzert hinterher, der Show-Zähler dürfte dick dreistellig anzeigen. Nach vielen Jahren hieß es eines Tages dann sinngemäß: Wenn du eh immer da bist, dann schreibt doch einen offiziellen Tourblog für die Band. Und irgendwann war sie dann mit Fury-Keyboarder Gero Drnek zusammen und ist es immer noch. Und immer noch Fury-Fan.

Kann das alles Zufall sein? Hinzberg bemüht zur Erklärung nicht verschwiemelte Schicksalshaftigkeit. Sie beobachtet sich selbst und die Band einfach ganz ohne den Versuch großer Erklärungen. Das ist die Stärke des Buchs. Denn das Besondere am Fan-Sein ist: Man kann es nicht erklären. Aber man muss es auch gar nicht.

Als Leser auf dem Beifahrersitz im Bandbus

Man kann das einfach genießen, wenn man dank Hinzbergs Beobachtungen auf dem Beifahrersitz im Band-Bulli mit zu den Konzerten durch die Republik rollt. So ist das also, wenn Christof Stein-Schneider (der zudem das Vorwort verfasst hat; „ein Hoch auf Illi!“) Mengen an Erdnüssen vertilgt und allen anderen anbietet, wenn Bassist Christian Decker sich um Kopfstützen verknotet, um unterwegs zu schlafen, wenn der Bandbus an kaum einer Autobahn-Raste vorbeikommt, weil bei einer so großen Band eigentlich immer einer auf die Toilette muss.

Wer da mal in Gedanken mitfahren will: Das Buch „Schlachthausromanze – verliebt in Fury in the Slaughterhouse“ ist im Charles-Verlag erschienen, hat 143 Seiten kostet 13 Euro.

Von Volker Wiedersheim