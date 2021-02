Hannover

Das Risiko war oft Teil der Show. Auf den Varietébühnen des GOP traten Seiltänzer, Jongleure und Akrobaten aller Art auf. Wirtschaftlich dagegen agierte die GOP Entertainment Group mit ihren sieben Theaterspielorten in Bad Oeynhausen, Essen, Bonn, Münster, München, Bremen und Hannover eher mit begrenztem Risiko. In den vergangenen 20 Jahren seien stets positive Ergebnisse erzielt und jährlich Steuern in sechs- und siebenstelligen Beträgen abgeführt worden, sagt Olaf Stegmann, der Geschäftsführer der GOP Entertainment. Ende 2019 gehörten etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe an. Der jährliche Umsatz der GOP-Gruppe lag bei etwa 47 Millionen Euro. „Vor Beginn der Corona-Pandemie waren wir ein kerngesundes Unternehmen“, sagt Stegmann. Er weist darauf hin, dass das Wachstum stets aus Eigenmitteln erzielt wurde und dass nur wenig Bankdarlehen bestanden. Und er sagt: „Wir waren stolz, als Unternehmen der Kulturbranche keine Subventionen zu erhalten.“

Olaf Stegmann, Geschäftsführer des GOP. Quelle: Toofan Hashemi

Ein Jahr nach der Beginn der Pandemie zeigt sich, dass der Gesamtjahresumsatz im Vorjahresvergleich um knapp 90 Prozent eingebrochen ist – von 47 Millionen Euro ist er auf 5 Millionen Euro geschrumpft. Die Theater durften nur für drei Monate im Sommer geöffnet werden, und das auch nur mit 60 bis 70 Prozent der normalen Platzkapazität. Eigentlich müssten diese Monate durch das traditionell starke Wintergeschäft quersubventioniert werden. Aber das fällt pandemiebedingt auch fort.

Die meisten Mitarbeiter sind zwar in Kurzarbeit gegangen, aber laufende Kosten wie etwa die Mieten für die Spielstätten bleiben bestehen. Deshalb fordert Olaf Stegmann, dass die GOP-Gruppe ihren Verlusten entsprechend entschädigt werde. Von den angekündigten Novemberhilfen ist für alle GOP-Theater ein Betrag von 50.000 Euro eingegangen. Viel zu wenig, meint Stegmann, gebraucht werden etwa 5 Millionen Euro. Er fordert, dass dafür die starren Obergrenzen des EU-Beihilferechts gelockert werden.

Wenn mit dem Sinken des Corona-Inzidenzwerts eine Lockerung des öffentlichen Lebens erfolgen sollte, können die GOP-Varietes nicht sofort geöffnet werden. Vier bis sechs Wochen Vorlauf, um auch ausreichend Karten zu verkaufen, seien notwendig, sagt Stegmann. Auch das sollte seiner Meinung nach bei der staatlichen Unterstützung berücksichtigt werden.

