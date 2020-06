Herr Wicke, die Show „Funky Town“ startet am 3. Juli in Hannover. Sie sind einer der Regisseure und spielen auch. Wie haben Sie die Show für diesen Restart verändert?

Vorher war es eine nonverbale Show, jetzt kommt Sprache mit dazu, weil wir ab und zu auch etwas erklären. Die einzelnen Nummern bleiben, aber es wird bei den Übergängen keine Ensembleauftritte geben, wie es eigentlich geplant war. Das geht wegen der Abstandsregelungen nicht. Es gibt viel Musik, der Vibe der Show bleibt erhalten.

Anzeige

Sie haben die Show, die ja die GOP-Standorte nach und nach durchläuft, vor Corona schon gespielt. Wie war die Phase des Lockdowns im Frühjahr?

Weitere HAZ+ Artikel

Wir haben im Februar angefangen mit den Proben in Hannover. Ein italienisches Paar, das wir dabei hatten, wunderte sich, dass wir noch Witze machen über Corona. In Italien gab es auch noch keinen Lockdown, aber die hatten schon viel mehr Fälle als wir. Die Premiere des Stücks in Essen war super, Standing Ovations. Wir haben dann, zwei Tage vor der Vollbremsung, aufgehört, Nummern mit Freiwilligen aus dem Publikum zu spielen, weil wir gemerkt haben: Die Leute wollen nicht mehr angefasst werden. Das war schon eine Art Vorversion von dem, was wir jetzt machen.

„Funky Town“: Es gibt noch Karten Robert Wicke, 1975 in Hannover geboren, ist über die Straßenkunst zum GOP gekommen, neben der Jonglage ist Beatboxen seine Spezialität. Seit 2016 ist er auch mit dem Zirkus Roncalli unterwegs. Die Premiere von „Funky Town“ ist bei reduzierter Kapazität von 219 Zuschauern ausverkauft. Für alle folgenden Shows – 90 Minuten ohne Pause – gibt es noch Karten, auch an diesem Wochenende. Zuschauer werden an zwei Einlassterminen draußen abgeholt und zum Platz geführt. Tische sind auf Abstand gestellt oder durch Scheiben getrennt. Karten, auch für das Kindermusical „Der Zauberer von Oz“ ab 6. November, unter variete.de.

Glauben Sie, dass Sie das Thema Corona während der Show aus den Köpfen des Publikums kriegen?

Es ist ja die Frage, ob wir das wollen. Wir werden an einigen Stellen auf Corona eingehen. Ich hoffe, dass die Leute einen anderen Blick auf die Dinge bekommen und entspannter rausgehen, als sie reingekommen sind, unter dem Motto „Körperliche Distanz: Ja, soziale Distanz: Nein“.

Wie viel Corona-Humor verträgt denn das Publikum?

Ich finde es wichtig, dass man über alles spricht. Aber die Gesellschaft braucht jetzt Zusammenhalt, keine Spaltung. Es gibt wirklich sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema. Wichtig ist, verantwortungsvoll damit umzugehen!

Sie haben in der Zwischenzeit Live­streams ohne Saalpublikum gespielt. Bringt das was?

Ich fand das spannend, aber es ersetzt keinen richtigen Auftritt. Alles, wofür ich auf der Bühne stehe, lebt von Kommunikation, Interaktion und, ja, Menschsein. Ich habe auch mit Roncalli auf dem Schützenplatz vor hupenden Autos gespielt. Das ist mal ganz nett, und es hat den Leuten auch gefallen, soweit ich das beurteilen konnte. Aber die Nähe fehlt natürlich.

Hatten Sie irgendwann das Gefühl, Ihr Beruf ist in Gefahr?

Jein. Ich habe natürlich gehofft, dass es irgendwann weitergeht. Und ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass es länger als Frühjahr 2021 dauert. Aber ich habe mich schon auch mit anderen Sachen beschäftigt als mit Bühne wie Kompositions- oder Regieaufträge. Andererseits habe ich auch viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Das war ein großes Plus. Aber ich bin derzeit auch nicht in finanziellen Nöten. Dann sähe das ganz anders aus.

Haben Sie das Gefühl, Ihren Beruf zu selbstverständlich genommen zu haben in den vergangenen Jahren?

Nein. Ich habe zehn Jahre als Straßenkünstler gearbeitet. Da habe ich gelernt, mit allen Situationen umzugehen. Mein Naturell ist es nicht, mich zu sorgen, sondern immer zu gucken, was ich aus der jeweiligen Situation machen kann.

Aber es gibt auch andere. Werden künftig Menschen keine Künstler mehr, weil sie es für unsicher halten?

Wenn man aus tiefster Seele Künstler ist, so wie ich es bin, dann will man diesen Job auch machen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einige gibt, die jetzt überlegen. Ich habe mit vielen Kollegen und Kolleginnen telefoniert. Die meisten sind noch motiviert und hoffen. Aber je länger es dauert, desto tragischer wird das natürlich. Ich möchte nicht wissen, wie viele Künstler schon sehr düstere Gedanken gehabt haben.

Muss die Politik stärker eingreifen?

Wie wird das jetzt bei der Premiere am Freitag?

Die ersten fünf Minuten wird es vielleicht ein bisschen komisch sein. Aber ich hoffe, dass die Zuschauer aufmachen, weil sie sich freuen, endlich wieder rausgehen zu dürfen. Ich glaube auch, dass wir dieses Gefühl auch von der Bühne transportieren, weil wir ja auch endlich wieder unserem Beruf nachgehen dürfen.

Lesen Sie auch

Von Uwe Janssen