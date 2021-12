Hannover

Das Jahr 2021 war für das GOP erneut eine Kraftprobe. Das hannoversche Varieté-Theater hat während des Lockdowns vom November 2020 bis Juli 2021 3 Millionen Euro Verlust gemacht, wie nun bei der Ankündigung der kommenden Spielzeit bekannt wurde. Nach einer kurzen Erholungsphase im Sommer und Herbst haben die verschärften Corona-Maßnahmen demnach zu einem weiteren Einbruch geführt – vor allem bei Weihnachtsfeiern und Firmenveranstaltungen, die neben dem offenen Theaterbetrieb ein weiteres Standbein für das Haus sind. Rund 38.000 Besucher werden es am Ende des Jahres sein, das sind 140.000 weniger als die Kalkulation vor Corona gewesen wäre. Allein der Ausfall des Kindermusicals kostet das GOP rund 25.000 Karten. Trotzdem: „Das Familienunternehmen mit sieben Theatern steht auf gesunden Beinen“, sagt Kreativdirektor Werner Buss. Die Verluste seien mit den Ergebnissen der Jahre vor Corona kompensierbar.

Die Vorstellungen des GOP-Wintervarietés finden traditionell nicht im Theater an der Georgstraße, sondern in der Orangerie an den Herrenhäuser Gärten statt. Quelle: Christian Behrens

Werner Buss stellt Nachfolgerin vor

Für 2022 plant das Haus mit nur vier Shows, auch deshalb, weil es eine Jubiläumsshow geben wird, die das gesamte zweite Halbjahr durchläuft und eine Art Best-of-Rückschau auf die vergangenen Jahrzehnte ist. Denn das GOP feiert aller Corona-Tristesse zum Trotz 30. Geburtstag. 1992 wiedereröffnete das Theater und wurde – mit Buss an der Spitze – zum Mutterhaus eines Varieté-Unternehmens. Buss. der als Kreativchef der GOP-Gruppe aufhört, hatte seine Nachfolgerin Sandra Wawer nun zur Spielzeitvorschau gleich mitgebracht.

Ein halbes Jahr Jubiläumsshow

Die Jubiläumsshow läuft von Juli bis Januar. Vorher gibt es von Mitte Januar bis Mitte März „Circus“, in der die ohnehin verschwägerten Genres Varieté und Zirkus in eine Show verwoben werden. Es folgt „Bookshop“, in dem Figuren der Literaturgeschichte kunstvoll und artistisch zum Leben erweckt werden sollen (bis Anfang Mai), und „Undressed“, wobei hier die Nacktheit eher mit „pur“ zu übersetzen wäre, es geht um die Natürlichkeit von Bewegungen. Das Wintervarieté bestreitet diesmal die Crew von „Machine de Cirque“, die mit dem Stück „Changes“ in der Orangerie antreten. Auch das hannoversche Rückblick-Sextett vom Salon Herbert Royal wird wieder regelmäßig antreten, erstmals am 7. März.

