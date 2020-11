Hannover

Es sollte die augenzwinkernde Vorstellung von etwas ganz Großem werden. Doch „Beethovens verschollenes Werk“ wird dem hannoverschen Publikum nun doch nicht präsentiert. Das GOP hat sein Wintervarieté-Programm in der Orangerie Herrenhausen für diese Saison abgesagt.

„Wir haben uns in den letzten Tagen klarmachen müssen, dass die aktuellen Bestimmungen es uns nicht möglich machen werden, das Wintervarieté in diesem Jahr zu spielen“, sagt GOP-Direktor Dennis Bohnecke. Bis vor ein paar Wochen sei man überzeugt gewesen, „dass ein ausgefeiltes Hygienekonzept, nachweisbare Werte der Frischluft, Abstände und Maskenpflicht ausreichen, um die Behörden und besonders unsere Gäste davon zu überzeugen, dass die Gefahr, sich in der Orangerie mit Covid-19 zu infizieren, praktisch ausgeschlossen ist“.

Karteninhaber werden angeschrieben

Die jüngste Entwicklung des Infektionsgeschehens und die eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie hätten jedoch zu der aktuellen Entscheidung geführt. Probenstart der Show unter der Regie von Markus Pabst wäre der 9. November gewesen, Premiere am 21. November. Der Spielplan reichte bis in den Januar. Da aber nicht abzusehen sei, wie es im Dezember weitergehe, sei das Projekt wirtschaftlich nicht zu rechnen, heißt es. Alle Karteninhaber werden nun vom GOP angeschrieben.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Hingegen sollen die aktuelle GOP-Show „Zauberhaft“ und das Weihnachtsmusical „Der Zauberer von Oz“ nach dem Teil-Lockdown am 1. Dezember 2020 weitergehen. Die Proben für das Kindermusical laufen seit Montag, 2. November, wie geplant. „Wir hoffen, dass unser Publikum im Dezember den Weg zurück zu uns ins Theater an der Georgstraße findet“, sagt Bohnecke.

Von Uwe Janssen