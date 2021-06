Hannover

Seit sieben Monaten ist die Ausstellung einer jungen Künstlerin und eines jungen Künstlers fertig, besichtigt werden kann sie in der Galerie Drees aber erst jetzt. Da sich beide sehr für Räume interessieren und auch für den Raum, in dem die Räume sich befinden, und da bei beiden die Räume manchmal schwerelos werden, trägt die Doppelschau den schönen Titel „Space Oddity“ nach dem Song von David Bowie.

Geschichten von Einsamkeit: Ausschnitt aus einem der Werke von Johannes Kersting in der Galerie Drees. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Johannes Kersting, der bei Elger Esser, Mischa Kuball und Hans-Peter Reuter studiert hat, bringt Räume heimelig zum Leuchten und lässt Gebäude durch die Leere schweben. Seine Bilder erzählen viel, vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Es sind Geschichten von einsamen Tankstellen oder von Wochenendhäusern, die verloren am See stehen. Und immer ist da dieses Leuchten. Zuweilen baut er auch Kästchen, die an Dioramen erinnern. Auch hier spielt das Licht eine wichtige Rolle, auch hier sind keine Menschen zu sehen. Kersting knüpft mehrfach an Edward Hoppers „Nighthawks“ an, seine Bilder zitieren Comic und Computerspiel. Vielleicht ist seine Inszenierung von Einsamkeit ein bisschen zu gefällig.

Dorothee Liebscher „Lichtspiel“ aus dem Jahr 2020. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Menschenleer sind auch die Architekturbilder der Leipziger Künstlerin Dorothee Liebscher, ihre Gebäude und Gebäudefragmente scheinen aus der Zeit nach dem Ende der Menschheit zu kommen; die Natur ist gerade dabei, sich die Räume der Menschen zurückzuerobern. Ihre Räume leuchten geheimnisvoll, aber hier ist nichts heimelig, ihre Wohnwelten sind zumeist eiskalt.

„Space Oddity // Liebscher & Kersting“ ist bis zum 5. September in der Galerie Robert Drees, Weidendamm 15, in Hannover zu sehen.

Von Ronald Meyer-Arlt