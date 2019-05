Hannover

Die „Smörfs“ sind überall. Auf einer wandgroßen Weltkarten zeigt das Münchener Künstlerduo Julia Venske und Gregor Spänle, welche ihrer Werke wo auf der Welt zu sehen sind. Die Arktis mal ausgenommen, sind ihre Skulpturen, die nicht nur witzig heißen, sondern auch so aussehen, so gut wie überall zu sehen. Diese weltweite Verbreitung liegt wohl auch daran, dass die Kunst von Venske & Spänle die Menschen erfreut.

Ein Sack aus Marmor

Die beiden Künstler arbeiten mit weißem Marmor, den sie in sehr organische, sehr fließende Formen überführen. Viele Objekte, die sich breiartig auf den Boden ergießen, sind etwa fußballgroß, es gibt aber auch Marmorarbeiten in XXL – etwa einen Beutel, in dem ein Kleinwagen zu Hälfte verschwindet.

Die „Poolparty“ von Venske & Spänle Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die Sackarbeit ist laut Weltkarte im US-amerikanischen Atlanta zu sehen. In Seoul dagegen wird eine Straßenlaterne von eine schneckenartigen Marmorskulptur eingesogen. Das größte Objekt in der Galerie Drees ist eine schaumartige Skulptur. Sie hat der Ausstellung den Namen „Poolparty“ gegeben. Man dürfte eine solche darin aber nur allein feiern können, in der wannenartigen Wölbung hat nur eine schmale Person Platz.

Die Objekte von Venske & Spänle sind erstaunlich, man kann über sie lachen, wie über einen guten Einfall, und man kann über das Handwerk und die Mühe der Fertigung staunen. Irgendwie ist das alles berührend, aber die Kunst ist eben auch wie das Material: sehr glatt. Vielleicht ein wenig auf den einen Effekt hin konstruiert. Aber immerhin sehr gut konstruiert.

Material in aller Wucht

Kurz vor der Venske-Spänle-Ausstellung bei Drees am Weidendamm hat die Galerie Koch in der Königstraße eine Ausstellung mit Arbeiten von Emil Cimiotti eröffnet. Der Künstler ist (besonders in Niedersachsen) sehr bekannt, von ihm stammt der Blätterbrunnen auf dem Platz der Weltausstellung.

„Wendekreis des Krebses“, Bronzeskulptur von Emil Cimiotti. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Auch Cimiotti schätzt die organischen Formen, aber seine Kunst zielt auf Schwere, nicht auf Leichtigkeit. Er will sein Material in aller Wucht zeigen. In seinen Bronzeskulpturen feiert er die schrundige, chaotische Oberfläche; die Papierarbeiten des 91- fähigen Künstlers setzten das erstaunlicherweise in aller Leichtigkeit fort.

Venske & Spänle: „Pool Party“ bis 17. August in der Galerie Drees, Weidendamm 15. Eröffnung am Mittwoch, 22. Mai, um 19 Uhr. Emil Cimiotti: Plastiken, Papierreliefs, Werke auf Papier in der Galerie Koch, Königstraße 50. Bis 22. Juni.

Von Ronald Meyer-Arlt