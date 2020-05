Hannover

Ein Jahr lang war die Städtische Galerie Kubus geschlossen. Der Grund: Ein neuer Fluchtweg musste angelegt werden. Jetzt ist der Fluchtweg fertig. Im Inneren der Galerie wirkt er unspektakulär – in eine Wand des Ausstellungsraums wurde eine schmale Tür eingesetzt. Von Außen ist mehr zu sehen. Auf dem Platz vor dem Kubus steht eine Art goldener Käfig, in dem sich ein Baugerüst mit einer Art Treppenhaus befindet. Der Umbau war nötig geworden, weil mit dem Abriss der benachbarten Volkshochschule ein Fluchtweg fehlte.

Blick auf andere Kulturen

Jetzt wurde der Kubus wiedereröffnet. Jedenfalls kurz. Kaum eröffnet, musste die Ausstellung „Das Eigene im Anderen – das Andere im Eigenen“ coronabedingt schon wieder schließen. Nun soll die Ausstellung wieder und möglichst für länger eröffnet werden. In der Schau setzten sich die Künstler Rolf Bier, Matthew Cowan und Christian Dootz sowie die Künstlerin Inka Nowoitnick mit anderen Kulturen und unserem Blick darauf auseinander.

Christian Dootz präsentiert Fotos aus Kairo. Er zeigt nächtliche Panoramaaufnahmen von Straßenzügen, Dachgärten und Hinterhöfen der Stadt. Manchmal, eher zufällig, sind Menschen zu sehen. Touristisch wirken die Fotos kaum, manches Motiv ist überraschend. Die Frage, warum sich diese Art von nächtlicher Panoramafotografie ausgerechnet für Kairo eignet, beantworten die Bilder nicht.

Exponate von der Seidenstraße

Rolf Bier in der Städtischen Galerie Kubus in der Ausstellung „Das Eigene im Anderen – das Andere im Eigenen“. Quelle: Foto: Samantha Franson

Rolf Bier präsentiert Teile der Sammlung von Gegenständen aus Asien. Seine Mutter hatte bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr die Länder an der Seidenstraße bereist und Hüte, Stoffe und andere Sammelstücke mitgebracht. Rolf Bier präsentiert sie ein bisschen wie Museumsexponate, ein bisschen wie eine persönliche Erinnerung, bei der sich die Dinge überlappen. Außerdem hat er einen Stapel Poster drucken lassen, auf denen frei nach René Magritte „Ceci n’est pas l’Afrique“ steht. Ja, Afrika ist schwer zu begreifen, wie auch eine Pfeife schwer zu begreifen ist, wie auch die Kunst überhaupt schwer zu begreifen ist. So kann man das Poster lesen. Es könnte allerdings auch als Aufruf gegen Überfremdung gelesen werden: „Das hier ist nicht Afrika“. Dass solch eine Lesart doch nicht als wirklich naheliegend empfunden wird, dafür sorgt allein die Kunstraumsituation, in der das Werk doch eher an Magrittes Bild erinnert. Ist es ein gefährliches Spiel, das Rolf Bier hier treibt? Möglicherweise.

Im Butteranzug

Matthew Cowan hat sich mit Ritualen auseinandergesetzt, in denen es um Entgrenzung geht, Karneval spielt da eine besondere Rolle. Im Zentrum des Kubus hat er einige lebensgroße Figuren platziert: einen Mann in einem Kostüm aus Fotoapparaten, einen Mann in einem Kostüm aus Mikrofonen – und einen Mann in einem Anzug, der aus Einwickelpapier für Butterstücke hergestellt wurde.

Das auffälligste Werk der Ausstellung hat Matthew Cowan im Treppenhaus aufgestellt: einen Bildschirm, auf dem Mitarbeiter des Kulturbüros zu sehen sind, wie sie aus Leibeskräften schreien. Da ist Entgrenzung zu spüren, aber auch die Angst davor.

Entgrenzung, der Blick auf Afrika und andere Kulturen, die Auseinandersetzung mit dem Ornament – diese Sammelausstellung will vieles zeigen. Zwingend aber ist die Kombination der vier Künstler nicht.

Neue Laufzeit: Die Ausstellung ist jetzt bis zum 19. Juli in der Städtischen Galerie Kubus. Theodor-Lessing-Platz 2, zu sehen.

Von Ronald Meyer-Arlt