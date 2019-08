Hannover

Saleem Ashkar sitzt am Flügel, trillert mit der rechten Hand noch kunstvoll die letzten Takte seines Klaviersolos aus und dirigiert mit der linken bereits sein Orchester weiter – mit einer Selbstverständlichkeit, die das Publikum in der bis auf den letzten Platz gefüllten Christuskirche ins Staunen versetzt.

Mit arabischen und jüdischen Jugendlichen

Der Dirigent und Pianist aus Nazareth ist mit dem 2012 von ihm gegründeten Galilee Chamber Orchestra zum ersten Mal auf Deutschlandtournee und gastiert auf Einladung der Palästina Initiative im Rahmen des Kultursommers der Region Hannover in der Stadt. Der Klangkörper besteht zu gleichen Teilen aus arabischen und jüdischen Musikern und ist Teil eines mehrstufigen Programms der Polyphony Stiftung aus Nazareth. Unter dem Titel „Common Ground Through Common Sound“ bietet sie arabischen und jüdischen Jugendlichen in Israel einen gleichberechtigten Zugang zur Musik.

Das Programm, das unter dem Motto „Courage“ steht, beinhaltet neben dem 2. Klavierkonzert und der 1. Sinfonie Ludwig van Beethovens die Ouvertüre zu Joseph Haydns „L’isola disabitata“ sowie ein Auftragswerk des israelischen Komponisten Wisam Gibran.

Schon während der Haydn-Ouvertüre offenbaren sich die Qualitäten des Orchesters. Mit sattem Strich produzieren die überwiegend jungen Musiker einen dunklen, kernigen und überaus vitalen Klang, der selbst im Pianissimo stets griffig bleibt und von den jederzeit intonationssicheren Bläsern facettenreich abgerundet wird. Die klangliche und gestalterische Bandbreite reicht dabei vom volltönigen sinfonischen Tutti bis hin zu delikaten, quasi kammermusikalischen Interpretationen, die unter anderem den zweiten Satz der Beethoven-Sinfonie auszeichnen.

Anspruchsvolle Personalunion

Das faszinierendste Erlebnis dieses Abends jedoch ist die Darbietung von Saleem Ashkar selbst, der bis auf das kurze, spannungsgeladene Auftragswerk „Overcoming“ von Wisam Gibran alles auswendig dirigiert und beim Beethoven-Klavierkonzert selbst den Solopart übernimmt. Diese Personalunion ist anspruchsvoll, aber lohnend: Selten erlebt man Solisten, die so selbstverständlich im Einklang mit dem Orchester musizieren. Dabei steht die Qualität seines Klavierspiels zu keiner Zeit hinter der seines Dirigats zurück.

Wie Ashkar während eines Trillers kunstvoll crescendiert, wie er im langsamen zweiten Satz mit gekonntem Pedaleinsatz nahezu sphärische Klänge erzeugt, wie er sich in der gut zweiminütigen Kadenz am Ende des ersten Satzes ganz der Musik hingibt – das wird noch lange in Erinnerung bleiben.

Von Juliane Moghimi