Fans der Serie „ Game of Thrones“ sind leidgeprüfte Menschen. Nicht nur sterben gerne ohne Vorwarnung lieb gewonnene Hauptfiguren. Die achte und finale Staffel stieß auch nicht überall auf positives Echo – und George R. R. Martin, der Autor der Buchvorlage, lässt sich mittlerweile schon neun Jahre Zeit mit dem nächsten Band der Reihe. Für Fans heißt es also gerade: kalter Entzug. Gut, dass es Ersatzdrogen für die Serienjunkies gibt. „ Game of Thrones – The Concert Show“ im Theater am Aegi beispielsweise ist so eine. Schon zwischen der siebten und der achten Staffel der Serie tourte die Produktion, nun auch erweitert um Musik aus der finalen Staffel.

Komponist ist Schüler von Hans Zimmer

Wer sich während des Konzertes allerdings an Geschichte und Mythologie der Serie herantasten will, ist hier falsch. Die von dem Hans-Zimmer-Schüler Ramin Djawadi komponierte Musik ist oft eher atmosphärisch gedacht, illustriert Stimmungen oder ist musikalisches Thema für das eine oder andere der Königshäuser, erzählt also ohne entsprechende Bilder wenig. Zwar werden während des Konzertes immer wieder Bilder aus der Serie auf einer Leinwand gezeigt, allerdings in einem künstlerischen Comic-Stil bearbeitet und chronologisch ohne Zusammenhang mit der Erzählung.

Titelthema von „ Game of Thrones “ entwickelt viel Wucht

Das Orchester Cinema Festival Symphonics unter fröhlich-dynamischer Leitung von Stephen Ellery konzentriert sich also ganz auf die Musik – und die ist tatsächlich beeindruckend. Das beginnt schon bei dem bekannten Ohrwurm-Titelthema, das mit einem vollen Orchester, das um Chor und mittelalterliche Instrumente erweitert ist, noch einmal mehr Wucht entwickelt. Es ist dieses Thema, das in vielen der Kompositionen und unterschiedlichen Varianten wiederkehrt.

Mehr als 100 Musiker und Sänger bringen den „Game of Thrones“-Soundtrack von Ramin Djawadi in Hannover auf die Bühne. Quelle: Christian Behrens

Dirigent wagt Luftgitarreneinlage

Während in der ersten Hälfte des Abends viele kurze Stücke abgearbeitet werden, ist die zweite deutlich interessanter. Die Solistin Justyna Ilinicka tritt zu „Light of the Seven“, dem Lied zum Finale der sechsten Staffel, ans Mikrofon, später auch zur Ballade „Jenny of Oldstones“. Höhepunkt – der bei vielen der Besucher für Gänsehaut und panische Blicke in Richtung der Türen gesorgt haben dürfte – ist allerdings Jaro Zawartkos emotionale Interpretation von „The Rains of Castamere“, das bei der traumatischen „Roten Hochzeit“ in der Serie eine besondere Rolle spielt und den Dirigenten Stephen Ellery zu einer Luftgitarreneinlage hinreißt.

Fröhlich-dynamische Leitung: Dirigent Stephen Ellery in Akion. Quelle: Christian Behrens

Musik beeindruckt auch ohne Bewegtbilder

Auch wenn „ Game of Thrones – The Concert Show“ einen übergeordneten Erzählbogen vermissen lässt und Stücke eher lose aneinanderreiht, ist die Musik dennoch beeindruckend – vielleicht gerade, weil es nicht um die Erzählung geht, sondern um die Musik als Musik. Dass manche der Stücke abfallen, weil sie ohne Bewegtbild nicht funktionieren, macht da fast nichts.

Langer Beifall im Stehen

Das Konzert ist ein Schmaus für die Ohren. Am Ende erheben sich die Zuhörer – und klatschen lange Beifall für das für das Orchester.

Von Jan Fischer