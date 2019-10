Hannover

Schwer zu sagen, welches Lied der größte Ohrwurm ist. „Kleiner Penis“? „Analverkehr“? Oder doch „Wir wollen unsere Penisse zurück?“ Dass es schlüpfrig wird, wenn Rosa von Praunheim, legendärer Regisseur und exzentrische Ikone der Schwulenbewegung, sein Leben auf die Bühne bringt, ist keine Überraschung. Man kann das alles aber auch sehr schön mitsummen.

Inszenierung zum 75. Geburtstag

Im Jahr 2018, anlässlich des 75. Geburtstags von Praunheims, brachte dieser im Deutschen Theater in Berlin seine eigene Autobiografie auf die Bühne. Die Inszenierung war nun für ein Gastspiel im Schauspiel Hannover zu sehen. Es ist eine Art Nummernrevue für zwei Darsteller, wobei Bozidar Kocveski als energiegeladenes Stehaufmännchen in Glitzerleggins größtenteils den von Praunheim gibt – aber nicht nur – und manchmal auch sich selbst. „Ich bin ein Heteroschauspieler, der Rosa spielen muss. Es ist so schwer“, ruft er einmal verzweifelt.

Heiner Bomhard ist hauptsächlich für die Musik verantwortlich. Ukulele, Klavier und Akkordeon sind die Instrumente der Wahl für die Songs, die zwischen biografischer Erzählung, eingeblendeten Familien- und Liebhaberfotos, surrealem Witz und viel, viel Sex in allen Ausformungen auftauchen. Es ist die Sorte brachialen und anarchistischen Humors, der um 1990 seinen öffentlichsten (und vielleicht geschliffensten) Ausdruck in der Sendung „Alles Nichts Oder?!“ fand.

Trauer, Angst, Dringlichkeit

Entkleidet man die Inszenierung allerdings von dieser gebrochen glitzernden Oberfläche, liegen darunter viel Trauer, viel Angst, viel Dringlichkeit. Denn wenn Sex der eine Pol der Inszenierung ist, dann ist Tod der andere. Selbstverständlich: Aids und Homophobie sind eine ständige Bedrohung, wenn von Praunheims theatrale Autobiografie mal kurz Atem schöpft um nachdenklicher zu werden. Da ist aber auch die morbide Faszination des 76-Jährigen von seinem eigenen Alter, seinem eigenen Verfall. „Jetzt bin ich alt und impotent“, lässt er Kocevski einmal sagen, „deshalb setze ich mir komische Hüte auf.“ Ein anderes Mal bringt Bomhard, verkleidet als Tod mit Umhang und Sense, ein Säckchen mit etwas Braunem, Fäkalienartigem darin herein. „ Rosa ist tot“, sagt er. In dem Säckchen sei alles, was von ihm übrig geblieben sei.

Szene aus „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ von Rosa von Praunheim mit Bozidar Kocevski. Quelle: Arno Declair

„Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ gibt sich damit als eine Art Vermächtnis des Regisseurs oder vielleicht als ein selbst gestalteter Nachruf, der sich fast traurig erinnert – an Verflossene und Momente wie den „Outing-Skandal“, bei dem von Praunheim, um angesichts der Aids-Krise die gesellschaftliche Akzeptanz für Homosexuelle zu steigern, 1991 im Fernsehen öffentlich Hape Kerkeling und Alfred Biolek als homosexuell outete. Die Inszenierung bringt allerdings auch mit atemlosen Witz Filme wie „Affengeil“, „Armee der Liebenden – Aufstand der Perversen“ und „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ wieder ins Bewusstsein und erinnert sich mit liebevollem Blick an Weggefährtinnen wie Lotti Huber.

Witz und Krawall statt Information

Schließlich wird von Praunheim selbst immer wieder als Tonaufnahme eingespielt – und verkündet gottgleich Lebensweisheiten. Zum Schlussapplaus kommt der Regisseur dann selbst auf die Bühne und lässt sich in buntem Hut und wallendem Kaftan bewundern und lange beklatschen. Warum auch nicht? Als informative Biografie mag „Jeder Idiot hat eine Oma, nur ich nicht“ wenig taugen, dafür ist alles zu sehr auf Witz und Krawall und Pointe gebürstet und verfälscht. Dafür ist das Leben, das auf der Bühne gezeigt wird, umso bunter. Allerdings gar nicht so leicht zu finden zwischen all dem Sex und dem Tod.

Von Jan Fischer