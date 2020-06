Hannover

An diesem sommerlichen Abend geht es im gemütlichen Hof des Schauspielhauses um nichts als Hass. Um Hass, der nicht altert. Um Hass, der nicht verschwindet. Um Hass, der schon sehr lange unter den Menschen ist, dessen mittelalterliche Höhepunkte bis heute wirken, wie auch jene zu Zeiten des Kolonialismus oder des Nationalsozialismus. Es ist der Hass auf alles Andere, Fremde, auf Menschen mit einer Herkunft, Kultur oder Hautfarbe, die sich von der jeweils eigenen unterscheiden. Dieser Hass hat es nicht nötig, sich zu verstellen – und doch hat er immer neue Gesichter.

Als Carolin Emcke ihn vor vier Jahren in ihrem Essay „Gegen den Hass“ auf 240 Seiten beschrieb, hatte sich der Hass gerade im sächsischen Clausnitz artikuliert, wo Rechtsextreme Seite an Seite mit aufgebrachten Bürgern einen Bus mit Geflüchteten bedrängten. Und er hallte noch nach vom tödlichen Angriff mehrerer Polizisten auf den Afroamerikaner Eric Garner in Staten Island zwei Jahre zuvor. Als im Februar dieses Jahres in Hanau zehn Menschen von einem Rassisten erschossen wurden, veröffentlichte die Wochenzeitung „Die Zeit“ nochmals Auszüge aus Emckes Text.

Ein Text, der aktuell bleibt

Wenn im hannoverschen Hoftheater also drei Schauspielerinnen aus „Gegen den Hass“ lesen, hat das einerseits Bezüge zu Carolin Emckes Gesprächsreihe „ABC der Demokratie“, die in den Jahren 2017 bis 2019 in der Cumberlandschen Galerie stattfand. Andererseits wird schnell klar, dass sich Emckes Text fast wöchentlich von selbst aktualisiert, dass ihre sorgsam sezierten Beispiele längst dutzendfach überlagert sind von immer neuen.

Die szenische Lesung im Hof des Schauspiels mit Seyneb Saleh, Sabine Orléans und Katherina Sattler. Quelle: Samantha Franson

Es ist gut, daran erinnert zu werden, dass die Worte „I can’t breathe“ bereits seit Eric Garners Tod vor sechs Jahren Slogan der Bewegung Black Lives Matter sind, dass die oft schmerzhafte Intensität der Auseinandersetzung mit strukturellem Hass alles andere als neu ist. Sabine Orléans, Seyneb Saleh und Katherina Sattler lesen Auszüge aus Emckes Essay in eindringlichem, entschiedenem, bisweilen anklagendem Tonfall vor einer semitransparenten Spiegelfläche, die immer wieder zur Metapher wird: mit Zerrbildern und kleinen Wahrnehmungstäuschungen.

Gemeinschaft im Trockenen

Den stärksten dramaturgischen Eingriff nimmt jedoch ein heftiger Regenguss vor, der die Lesung nach der Hälfte unterbricht. Er stiftet Gemeinschaft unter den ins Trockene geflüchteten Gästen, von denen fast alle danach wieder an ihren Tischen sitzen. Die Zäsur tut dem langen Abend mit seinem verdichtenden Text gut, mit seinen präzisen Einzelbildanalysen und großen gesellschaftlichen Bögen. Auch das wird deutlich: Die Auseinandersetzung mit dem Hass kann schnell überfordern.

Von Thomas Kaestle