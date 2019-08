Hannover

Die Kunsthalle Bielefeld wünscht sich offenbar Christina Végh, die Direktorin der Kestnergesellschaft Hannover, als neue Leiterin. Wie die „Neue Westfälische“ berichtet, haben sich der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der Kunsthalle auf eine Nachfolgerin für den bisherigen Direktor Friedrich Meschede geeinigt, der das Haus zum 1. Januar 2020 verlässt. Dem Bericht zufolge ist die Wahl auf Végh gefallen. Die allerdings versichert, sie wolle in Hannover bleiben.

Sie werde in Bielefeld keinen Vertrag unterzeichnen, sagte die 48-jährige Kunsthistorikerin am Sonntag gegenüber der HAZ: „Ich konzentriere mich sehr gerne weiter auf meine Arbeit bei der Kestnergesellschaft.“

Gesucht: „Eine starke Persönlichkeit“

In Bielefeld hatte man für die Aufgabe dort laut der Stellenausschreibung vom Ende des vergangenen Jahres eine „starke Persönlichkeit“ gesucht, die das Haus „auf der Basis der gewachsenen Reputation mit neuen Impulsen und Innovationsfreude in die Zukunft führen“ soll. Dass Végh in diesem Berufungsverfahren eine Rolle spielt, war zuletzt auch in Hannover kein Geheimnis mehr. Nach dem vorzeitigen Bekanntwerden der Entscheidung der Gremien in Bielefeld möchte sie das Angebot offenbar nicht mehr annehmen.

Für ihre Absage gäbe es vielleicht noch andere Gründe: In dem Haus stehen grundlegende Sanierungs- und Umbaumaßnahme an. Diese Arbeiten verzögern sich nun aber schon vor ihrem eigentlichen Beginn.

Unbequeme Bauarbeiten

Ursprünglich sollte der Umbau in Bielefeld bereits im kommenden Jahr starten. Weil das Haus derweil geschlossen bleiben muss, sollte die neue Leiterin ihre erste Ausstellung erst 2022 präsentieren. Dieser Zeitplan ist nun vom Tisch, weil der Beginn der Bauarbeiten sich offenbar um bis zu vier Jahre verzögert. Darum sind in Bielefeld jetzt schnelle Konzepte für Ausstellungen für die Zeit bis dahin gefragt.

Dabei ist es möglich, dass Végh gerade auf diese Herausforderung eine Antwort gehabt hätte: In Hannover hatte die Kestnergesellschaft erst vor drei Monaten beschlossen, das Programm ab 2020 aus Kostengründen von den bislang üblichen vier auf drei Ausstellungen pro Jahr zu reduzieren. Végh hat also womöglich noch eine Ausstellung in der Schublade.

Das Oetker-Museum

Im Mai 2015 hat Végh, die zuvor beim Kunstverein Bonn beschäftigt war, die Leitung bei der Kestnergesellschaft übernommen. Sie ist die erste Frau an der Spitze des 1916 gegründeten Kunstvereins und die elfte in der Reihe der Direktoren. Sie übernahm das Amt von Veit Görner, der elf Jahre lang an der Spitze des Ausstellungshauses in der Goseriede stand.

Die Kunsthalle Bielefeld beherbergt eine bedeutende Sammlung zur Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Sie umfasst unter anderem Werke von Picasso, Sonia und Robert Delaunay, Max Beckmann und Man Ray und reicht bis zu den Arbeiten von zeitgenössischen Künstlern wie Richard Serra und Ólafur Elíasson. Der 1968 nach Plänen des US-amerikanischen Architekten Philip Johnson errichtete Museumsbau, der nun saniert werden soll, wurde maßgeblich von dem Unternehmer Rudolf-August Oetker gefördert.

