Hannover

Wenn die Pandemie vorbei ist, dann werden wir über Jahre die Schulden abbezahlen müssen, die sich in der Pandemiebekämpfung angehäuft haben, das hört man immer wieder. „Das stimmt so nicht“, sagt hingegen der Ökonom Maurice Höfgen. Mit seinem neuen Buch „Mythos Geldknappheit – Modern Monetary Theory oder Warum es am Geld nicht scheitern muss“ ist er im Podcast bei Jens Meyer-Kovac im literarischen Salon in der Reihe „In Zukunft“ zu Gast.

Der Moderator warnt die Zuhörer und Zuhörerinnen gleich vor: Es wird abstrakt und theoretisch, bis es dann politisch wird. Theorie ist dabei, aber so abstrakt wirkt das alles gar nicht, wenn der Ökonom ausführlich den Ursprung des Geldes nach der „Modern Monetary Theory“ (MMT) nachzeichnet. Die besagt laut Höfgen: „Ein Staat mit seiner eigenen Währung ist finanziell nicht begrenzt.“ Die Grenzen lägen viel eher in den realen Ressourcen, wie etwa Arbeitskraft und Rohstoffen, aber auch in den politischen Regeln.

Inflation richtet sich nach der Nachfrage

Wenn der Staat also Schöpfer seiner eigenen Währung ist und unbegrenzt Geld erzeugen kann – ist dann doch eine Inflation die Folge? Das geschehe nur, wenn die Produktion der Nachfrage nicht hinterherkomme und diese Nachfrageinflation sei schon lange nicht mehr in der Eurozone relevant, sagt Höfgen. Für ihn hakt es eher an den Regeln, die wir selbst schaffen – auch mit Blick auf die Pandemie.

„Ein Problem bekommen wir in Deutschland erst dann, wenn die konservativen Kräfte die Schuldenbremse wieder zurückhaben wollen“, sagt Höfgen. „Die Schulden des Staates liegen ganz vereinfacht gesagt auf unseren Bankkonten.“ Wenn dann der Staat nach der Pandemie aber der Wirtschaft wieder Geld entziehe, um seine Schulden zu tilgen, sei das für die Wirtschaft nicht gut. „Wenn die Leute das Geld verlieren, dann geben sie weniger aus, dann machen Unternehmen weniger Umsatz und eigentlich muss die Wirtschaft sich erst mal erholen von dem Schock um wieder auf das alte Niveau zu kommen“, sagt er.

Und eigentlich müsse seiner Ansicht nach die Wirtschaft noch auf ein viel höheres Niveau kommen – etwa um bessere Arbeit und einen ökologischen Umbau zu schaffen, aber auch um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. „Dann muss der Staat Gas geben.“

Den Podcast gibt es zum Nachhören auf Youtube und Spotify.

Am Donnerstag, 29. April, geht es um 20 Uhr im Literarischen Salon online mit dem Autoren Armin Wühle und seinem Roman „Getriebene“ weiter.

Von Alina Stillahn