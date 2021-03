Hannover

Hannovers Stadtverwaltung schreibt weiterhin regellos: Der Genderstern, den die Landeshauptstadt 2019 mit dem Ziel einer geschlechtergerechten Schreibweise eingeführt hatte, wird vorerst nicht in das Amtliche Regelwerk der deutschen Sprache aufgenommen. Dies geht aus einem Zwischenbericht hervor, den der Rat für deutsche Rechtschreibung am Freitag in Mannheim beschlossen hat. Explizit regelwidrig ist das Zeichen damit aber auch nicht: Das Expertengremium will die Entwicklung des Schreibgebrauchs zunächst weiter beobachten.

Der Rechtschreibrat will sich in seiner künftigen Bewertung von verschiedenen Schreibweisen an der Lesbarkeit und Verständlichkeit orientieren. Außerdem sei es das Ziel, „einem unkontrollierten Nebeneinander unterschiedlichster Variantenschreibungen entgegenzuwirken“ und „die Einheitlichkeit der Rechtschreibung in allen deutschsprachigen Ländern zu erhalten“.

Eine gesellschaftliche Aufgabe

In ihrem Bericht bekräftigen die Experten ihre Auffassung, dass allen Menschen mit geschlechtergerechter Sprache begegnet werden soll und sie sensibel angesprochen werden sollen. Eine Lösung, wie das zu erreichen sei, bietet der Rat aber nicht an: Das sei eine gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Aufgabe, die „nicht allein mit orthografischen Regeln und Änderungen der Rechtschreibung“ gelöst werden könne.

Konkreter wird der Bericht in der Beschreibung von Problemen, die aktuelle Lösungsversuche mit sich bringen: Die Verwendung von Sonderzeichen wie dem Genderstern („Student*innen“) oder dem Unterstrich („Bürger_innen“) könne zu sprachlichen „Folgeproblemen“ und „grammatisch nicht korrekten Lösungen“ führen. Darum sollten sie „zu diesem Zeitpunkt“ nicht in das Regelwerk aufgenommen werden.

Seit 2004 ist der Rat für deutsche Rechtschreibung die maßgebliche Instanz in Fragen der Orthografie. Er hat rund 40 Mitglieder aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein, der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Seine Empfehlungen gelten für Schulen sowie für Verwaltung und Rechtspflege.

Von Stefan Arndt