Hannover

Das Sprengel-Museum, dessen 40. Geburtstag Ende des Monats mit einigen Aktionen gefeiert werden soll, präsentiert sich in architektonischer Hinsicht durchaus als offener, zugänglicher Bau. Und damit die Grenze zum Stadtraum kaum auffällt, gibt es die sogenannte Einblickshalle im Foyerbereich des Museums. Hier kann jeder durch große Fenster sehen, was im Museum so passiert.

Besondere Einblicke

Jetzt soll die Einblickshalle ganz besondere Einblicke geben: Unter dem Titel „ Generator“ zeigen hier bis Anfang September 16 junge Künstlerinnen und Künstler Arbeiten, die gerade im Entstehen begriffen sind. Die Kreativen gehören zum Netzwerk des Sachgebiets Junge Kultur, mit dem sich das Kulturbüro der Stadt um junge Kulturschaffende kümmert, die nicht so recht in die Raster der Förderungsvorgaben passen.

Im Sprengel-Museum agieren jetzt Künstler, die sonst eher den Stadtraum nutzen wie die Graffitikünstler Jonas Wömpner, Kartel oder Jascha Müller. Der will Ende der Woche einen Sprühroboter in Bewegung setzen, der dann die Stirnwand des Raums bearbeiten wird.

Wolle und Holz

Das Feld künstlerischer Aktivitäten ist weit: Die Modedesignerin Helene Bierstedt, eine Aktivistin für faire Textilindustrie, arbeitet mit Schafswolle aus dem Wendland, das Kollektiv Wert der Dinge entwirft Holzmöbel, und die beiden Grafikdesigner Kai und Laura Gläser, die sich zusammen Kalagrafik nennen, gestalten die Fenster der Einblickshalle. Dass die dann keinen ganz freien Einblick mehr gewähren, ist weiter kein Problem, denn die Künstler lassen sich bei der Arbeit gern über die Schulter blicken. Und sie geben bei mehreren Workshops (Anmeldung: hier) auch gern Einblicke in ihre Arbeit.

Von Ronald Meyer-Arlt