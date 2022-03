Hannover

Der britische Musikproduzent und Youtuber Warren Huart hat sich kürzlich in einem Video mit dem Genesis-Song „Turn It On Again“ auseinandergesetzt. Eine Viertelstunde seziert er Akkorde, Strophenzeilen, Instrumente, Effekteinstellungen und Rhythmusstruktur, referiert Chartpositionen und Bedeutung des Lieds für die Popgeschichte – und das Ganze in der Reihe „Songs that changed Music“.

Nun ist es müßig zu spekulieren, ob das 1980 veröffentlichte „Turn It On Again“ wirklich die Musik verändert hat oder eher den Sound von Genesis nach dem Ausstieg des vormaligen Sängers Peter Gabriel. Vielleicht war ein anderer Genesis-Song viel wichtiger für die Musikgeschichte, vielleicht war es eins der radiountauglichen Progrock-Songmonster aus den Anfangsjahren der Band, auf die Fans der ersten Stunde bis heute nichts kommen lassen. Vielleicht war es auch „Mama“ oder „Land of Confusion“ oder „I Can’t Dance“. Ist aber eigentlich egal, es bleibt Spekulation und Spielerei und ein bisschen wie beim Lieblingsfußballclub: Es macht Fans einfach Spaß, darüber zu diskutieren. Dazu braucht es eine gewisse Historie, und von der hat diese Band reichlich. Wenn sie ein Verein wäre, könnte sie sich FC Genesis 67 nennen.

Musik aus einer anderen Zeit

Und nun betreten die drei Herren noch mal den Platz: Phil Collins, Mike Rutherford und Tony Banks, alle 71 Jahre alt, gehen auf ihre Abschiedstournee namens „The Last Domino“. In Hannover macht der Tross am 10. März halt für zwei Konzerte in der größten Multifunktionsarena der Stadt an der Expo-Plaza, sondergenehmigt für mehr als die coronabedingt eigentlich zulässigen 6000 Fans. Jeweils knapp 10.000 dürfen in der natürlich komplett bestuhlten Halle dabei sein, mit Maske bis zum Platz und nach 2G-plus-Regel. Aber: egal! Preise: von gut 100 Euro unterm Dach bis über 600 Euro für vordere Plätze. Aber: egal! Phil Collins ist gesundheitlich so angeschlagen, dass er im Sitzen singt und das Schlagzeugspielen seinem Sohn überlässt. Aber: egal! Es gibt Kleine und Große. Und ganz Große.

Denn es geht um viel mehr. Darum nämlich, noch einmal mit diesen Menschen in einem Raum zu sein, die abwechselnd als Legenden, Giganten oder Dinos bezeichnet werden, alles unzweifelhaft zurecht. Sie sind nicht die letzten ihrer Art, aber sie kommen aus einer anderen Zeit, einer Zeit des Aufbruchs, in der es darum ging, die Musik und durch die Musik auch die Gesellschaft zu verändern. Da gab es Kleine und Große. Und ganz Große. Genesis gehört in die letzte Kategorie. Andere aus dieser Superliga, Beatles, Stones, Queen oder Pink Floyd, sind personell nicht mehr vollständig und lassen sich durch – teils höchstpersönlich genehmigte und dadurch quasi offizielle – Coverprojekte wie The Australian Pink Floyd Show vertreten. Abba ist wieder da und noch komplett, will auf der Bühne aber mit Hologrammen ihres jungen Selbst das bislang vielleicht skurrilste Puppentheater des 21. Jahrhunderts aufführen.

Die Sehnsucht der Fans ist groß

Genesis hat auch schon diverse Bands generiert, die, möglichst in Werktreue und oft musikalisch mindestens auf Augenhöhe, ihren Idolen nacheifern. Ausverkaufte Häuser wie regelmäßig auch das Theater am Aegi bei „The Musical Box“ zeigen, wie groß die Sehnsucht der Fans ist, sich zurückzubeamen und ikonische Momente ihrer eigenen musikalischen Sozialisation noch einmal nachzuempfinden. Bei der man Platten kaputtgehört hat, jede Zeile kennt und bis heute genau weiß, wann das Gitarrensolo mit welchem Ton einzusetzen hat. Kaum etwas emotionalisiert die Erinnerung so nachhaltig und unverrückbar wie Musik. Und dabei ist es im Fall Genesis völlig egal, ob es sich um einen 22-Minuten-Schinken aus der Gabriel-Zeit handelt oder um einen späten Popsong, der auch auf jeder Phil-Collins-Soloplatte hätte erscheinen können. Um dieses Wohlgefühl zu aktivieren, reicht im Konzert auch schon eine gute Kopie. Wenn man aber das Original haben kann und das zum wohl wirklich letzten Mal, dann ist kaum ein Preis zu hoch, obwohl mehrere Hundert Euro für ein Konzertticket auch bei hoher Inflationsrate wirklich absurd sind und hoffentlich auch bleiben.

Collins: „Hannoveraner sind in ruhigen Momenten wirklich ruhig“

In Hannover kommt noch hinzu, dass die Band, insbesondere Collins, hier eine besondere lange und intensive Konzerthistorie hat. 1987 trat die Band bereits im Niedersachsenstadion an, Collins spielte 1994 an gleicher Stelle viermal am Stück und sagte hinterher: „Eine Szene hat mich immer wieder beeindruckt: Die Hannoveraner sind in den ruhigen Momenten auch wirklich ruhig. 60.000 Menschen, und alles ist still.“

2007 kam er beim Genesis-Gastspiel in 96-Jacke auf die Bühne. Auch das haben die Fans nicht vergessen. Fast klar, dass Hannover auch bei der Schlussrunde auf dem Spielplan steht. Turn it on again.

Von Uwe Janssen