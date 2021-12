Hannover

Es ist eine Karriere, wie es sie heute nicht mehr gibt: Sagenhafte 28 Jahre lang hat Georg Alexander Albrecht die Geschicke der Staatsoper Hannover als Generalmusikdirektor gelenkt. 1965 trat er die Stelle mit erst 29 Jahren an – als damals jüngster Chefdirigent an einem deutschen Opernhaus. Später wurde Albrecht Generalmusikdirektor des Nationaltheaters Weimar und unternahm Gastspielreisen in die ganze Welt. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Albrecht hat die hannoversche Oper geprägt wie kein anderer Dirigent des 20. Jahrhunderts. Er hat dafür gesorgt, dass das Niedersächsische Staatsorchester zu standesgemäßer Größe aufgestockt wurde, und hat im Haus Umbaumaßnahmen initiiert, um die Akustik im Saal zu verbessern. Beides war nötig, um das Konzertrepertoire zu etablieren, mit dem seine Ära bis heute verbunden ist: Albrecht war ein wichtiger Motor der Mahler-Renaissance der Sechziger- und Siebzigerjahre. Die Einführungsvorträge, mit denen er in Hannover die Aufführungen sämtlicher Sinfonien von Gustav Mahler begleitete, sind als Buch erschienen und waren lange das internationale Standardwerk zum Thema.

Große Besetzung: George Alexander Albrecht 1989 bei einer Probe mit dem Staatsorchester in der Oper. Quelle: Gerhard Stoletzki

Erfolgreich mit der Moderne

Prägend war auch sein Einsatz für die Sinfonien von Anton Bruckner, die bis heute wichtige Pfeiler im Programm des Orchesters sind. Der Dirigent, der selbst auch Komponist war, hatte zudem immer ein offenes Ohr für die Neue Musik. Auch im Musiktheater setzte er Werke der Moderne auf das Programm: Arnold Schönbergs „Moses und Aron“ brachte er in Zusammenarbeit mit dem Regisseur George Tabori heraus, auch Bernd Alois Zimmermann „Soldaten“ und „Troades“ von Aribert Reimann waren nachhaltige Erfolge.

Einsatz für die Moderne: Georg Alexander Albrecht 1978 bei einer Probe in der Oper. Quelle: Gerhard Stoletzki

Im Zentrum seiner Arbeiten standen aber wohl stets die Werke von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Ideal klassischer Ausgewogenheit, wie Albrechts Kollege Karl Böhm es mit seinen Interpretationen geprägt hatte, war für den hannoverschen Generalmusikdirektor der wichtigste Maßstab aller musikalischen Dinge.

Ein Komponist als Dirigent

Das spiegelt sich auch in seinen eigenen Werken. Albrecht hat früh mit dem Komponieren begonnen, wie er mit allem früh begonnen hat. Er wurde 1935 in Leuchtenburg im Landkreis Osterholz geboren, sein älterer Bruder war der spätere niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht. Schon mit elf Jahren komponierte sein erstes Lied. Mit 20 Jahren konnte er bereits auf einen Werkkatalog von mehr als 100 Stücken zurückblicken.

Familienbande: Die Brüder Ernst (links) und George Alexander Albrecht im Jahr 1993. Quelle: Ralf Decker

Bald aber verdrängte das Reproduzieren von Musik das Erzeugen neuer Klänge. Bevor Albrecht die Stelle an der Staatsoper antrat, war er bereits Dirigent am Theater Bremen und beim damaligen Landestheater Hannover. Drei Jahre nach seinem Weggang aus Hannover 1992 übernahm Albrecht noch einmal Verantwortung als Chefdirigent und wurde Generalmusikdirektor am Nationaltheater Weimar.

Zusammenbruch am Pult

Im Neujahrskonzert am 1. Januar 2002 mit Beethovens 9. Sinfonie brach Albrecht mitten im vierten Satz auf der Bühne zusammen. Er war dem Tode nah und erholte sich wieder – die Chefposition als Dirigent gab er aber auf und wendete sich verstärkt wieder dem Komponieren zu. Größere Aufführungen seiner Werke werden seither meist von seinem Sohn Marc Albrecht geleitet, der ebenfalls ein bedeutender Dirigent ist.

Vor vier Jahren kamen Vater und Sohn noch einmal gemeinsam an die Staatsoper Hannover zusammen: Marc Albrecht dirigierte damals als Gast die 500. Vorstellung der „Hänsel und Gretel“-Produktion, die er als Kind oft unter Leitung seines Vaters gehört hatte. Der wiederum zeigte sich beeindruckt von der Leistung seines Sohnes. „„Ich habe gerade einige Dinge gehört, die ich in dem Stück noch nie gehört habe“, sagte Georg Alexander Albrecht nach der Vorstellung. Der Satz ist auch ein Kompliment für den, der ihn gesprochen hat: Die Neugier und Hellhörigkeit ist diesem Musiker nie abhanden gekommen.

Von Stefan Arndt