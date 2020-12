Hannover

Das verspricht eine große Sache zu werden: Am 28. Mai soll – sofern die Pandemiesituation es zulässt – im Sprengel-Museum die Ausstellung „Big!“ eröffnet werden. Präsentiert werden Großformate aus dem eigenen Bestand, etwa ein Drittel der Werke wurden zuvor noch nie gezeigt. In der vom Sprengelchef Reinhard Spieler kuratierten Ausstellung, die bis zum 12. September laufen soll, werden Arbeiten von Georg Baselitz, Per Kirkeby, A. R. Penck, Gerhard Richter, Rosemarie Trockel und anderen zu sehen sein.

Eine andere große Sache dürfte im kommenden Jahr die Fotoausstellung „True Pictures“ (vom 6. November bis 13. Februar 2021) über nordamerikanische Fotografie im digitalen Zeitalter werden. Gezeigt werden Arbeiten von mehr als 30 kanadischen und US-amerikanischen Künstlerinnen und Künstlern, darunter Werke von Cindy Sherman, Jeff Wall und Nan Goldin. Spieler sagte bei der Vorstellung des Jahresprogramms: „Das ist eine Ausstellung, die das Zeug zum Blockbuster hat“.

Anzeige

Miss „Black“ Lesbian von Zanele Muholi. Die Künstlerin wird mit dem Spectrum-Preis für Fotografie ausgezeichnet. Ihre Bilder sind auch Dokumente der Selbstermächtigung marginalisierter Communities. Quelle: Zanele Muholi

Solch eine Aussage könnte auch auf die Schau mit Werken von Zanele Muholi zutreffen. Sie ist die Gewinnerin des Spectrum-Preises für Fotografie, der mit 15.000 Euro dotiert ist und den die Stiftung Niedersachsen in Zusammenarbeit mit dem Sprengel-Museum vergibt.

Die Ausstellung mit etwa 40 teils großformatigen Arbeiten, die vom 26. Juni bis zum 10. Oktober zu sehen sein soll, ist Auftakt zu einer von der Tate Modern in London entwickelten, für den Herbst 2021 geplanten Retrospektive zu Zanele Muholi im Berliner Gropius Bau. Die südafrikanische Künstlerin setzt sich in ihren Fotos mit der Situation von Lesben, Schwulen und Transsexuellen auseinander. In ihren Bildern geht es um Strategien der Selbstermächtigung marginalisierter Communities.

Zu den großen Ausstellungen, die für 2021 geplant sind, kommt noch eine Reihe kleinerer Formate, etwa eine Ausstellung zum 80. Geburtstag von Lienhard von Monkiewitsch oder eine Schau mit Werken von Isabel Nuño de Buen, der Preisträgerin des Sprengel-Preises für Bildende Kunst.

„Kunst als Überlebensstrategie“

Museumsdirektor Spieler hofft, dass die im kommenden Jahr geplanten Ausstellungen zu ihren vorgesehenen Terminen stattfinden können, aber er hat sich mit seinem Team auch um „maximale Flexibilität“ bemüht. Davon profitieren könnte die Ausstellung „How to Survive“, die sich dem Thema „Kunst als Überlebensstrategie“ widmet. Die ist fertig aufgebaut, kann aber wegen der Corona-Einschränkungen nicht besucht werden. Eigentlich sollte sie bis Ende Februar zu sehen sein. Jetzt wurde die Laufzeit bis Ende April verlängert.

Die Bilanz des Museums fällt am Ende dieses besonderen Jahres anders aus als sonst. Nur etwa 61.000 Besucher konnten gezählt werden. In einem normalen Jahr kommen etwa 150.000 Besucher ins Museum. Spieler und sein Team peilen wieder höhere Zahlen an: „Wir sind alle bis in die Haarspitzen motiviert“, sagte er. Der Normalzustand dürfte aber wohl auch 2021 nicht erreicht werden. Denn neben dem Besucherverlust durch die Pandemie hat das Museum auch mit einem anderen Problem zu kämpfen: Die Brandschutzsanierung des Hauses dürfte zu weiteren Einschränkungen führen. Bis ins Jahr 2022 wird das Untergeschoss des Museums geschlossen bleiben. Dafür soll im Februar der obere Teil der Sammlung wieder fürs Publikum geöffnet werden.

Von Ronald Meyer-Arlt